CLOSING PALERMO / Salta la cessione a Paul Baccaglini, Zamparini: offerta ridicola!

Foto La Presse

CLOSING PALERMO, SALTA LA VENDITA DEL CLUB

IL PRESIDENTE: OFFERTA RIDICOLA - Fanno rumore le parole di Maurizio Zamparini che torna in sella al Palermo e svela tutto quanto accaduto. Sul sito ufficiale del club rosanero è infatti uscita una lunga lettera che spiega con maggiori dettagli quanto accaduto con Paul Baccaglini. Scrive il presidente: "La proposta di Baccaglini e soci, che sono pronto a mostrare, è ridicola in quanto viene proposto il pagamento di una somma inferiore in quattro anni senza la previsione di investimenti futuri nel Palermo e nemmeno garanzie di solvibilità". Sicuramente aspettiamo le parole dell'ex Iena Paul Baccaglini che presto darà la sua opinione in merito e probabilmente risponderà a queste parole del Presidente Maurizio Zamparini. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL PRESIDENTE: NON LASCIO AL PRIMO CHE CAPITA! - Clamoroso colpo di scena a Palermo dove Maurizio Zamparini ha deciso di chiudere le porte definitivamente a Paul Baccaglini. Per l'ex Iena da tempo si era parlato di una successione alla presidenza del club rosanero da poco retrocesso nella categoria cadetta. Nelle ultime ore però all'improvviso è cambiato qualcosa con le importanti parole da parte dell'ex patron, ora tornato in sella, Maurizio Zamparini. Questo ha sottolineato: "Non ho le giuste garanzie, non posso lasciare il club al primo che passa. Vado avanti per la mia strada e riporterà subito in Serie A questa squadra. Se poi i soldi arriveranno ne parleremo, ma la storia per me è chiusa". Parole dure che non lasciano spazio ad interpretazioni e che sicuramente ci fanno capire come qualcosa non abbia funzionato in modo tale da chiudere qui la questione. Staremo a vedere se poi arriveranno delle novità o meno in merito con Paul Baccaglini che non ha ancora parlato.

ZAMPARINI E IL PALERMO UNA STORIA D'AMORE E "ODIO" DAL 2002 A OGGI - Torna in sella il Presidente Maurizio Zamparini noto sia per i grandi successi ottenuti con le sue squadre che per avere la fama di ''mangia-allenatori''. La sua avventura inizia da Pordenone fino a quando nel luglio del 1987 riuvela il Venezia Calcio portandolo fino alla Serie A e al punto più alto degli ultimi trentanni della storia del club lagunare tornato di recente nella categoria cadetta. Nel 2002 per Maurizio Zamparini accetta un'altra sfida e rileva da Franco Sensi il Palermo, riuscendo in pochissimo tempo a riportare la squadra siciliana in Serie A dopo tantissimi anni di assenza. Nella sua gestione sono arrivati tantissimi campioni che poi hanno fatto al fortuna di club italiani e non da Edinson Cavani ad Amauri fino ai giorni nostri con Paulo Dybala e Franco Vazquez. La speranza è che il Presidente con il vizietto di cacciare un po' troppi allenatori possa comunque tornare in sella per farci ancora divertire.

© Riproduzione Riservata.