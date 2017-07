Danilo, terzino destro Real Madrid - LaPresse

DANILO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO NEWS: ENTRO 48 ORE L’ACCORDO – Si potrebbe chiudere entro la prossima domenica il primo colpo della Juventus del calciomercato estivo del 2017. Il nome in cima alla lista dei desideri dell’amministratore delegato Beppe Marotta, è quello di Danilo, terzino destro brasiliano di proprietà del Real Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dai colleghi di Sky Sport, sembra che la società di corso Galileo Ferraris non sia propensa ad una trattativa ad oltranza, ed anzi, si sarebbe data il termine massimo entro 48 ore: se domenica l’operazione con il Real Madrid non sarà chiusa, a quel punto è molto probabile che la Juventus dirotti su altro. Il giocatore piace molto ai vice campioni d’Europa che lo hanno individuato come sostituto principale di Dani Alves, ma a tutt’oggi sembrerebbe esservi molta distanza fra offerta e richiesta: la Vecchia Signora mette sul piatto infatti 15 milioni di euro più bonus, a fronte invece di una richiesta delle Merengues molto vicina ai 25 milioni. Le alternative a Danilo sono Darmian dello United e Cancelo del Valencia.

DANILO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO NEWS: SCELTO IL SOSTITUTO DI DANI ALVES – La Juventus è davvero vicina alla chiusura del primo grande colpo di questo calciomercato estivo 2017 sempre più caldo. Il protagonista assoluto delle cronache sportive di questi giorni è Danilo, terzino destro di proprietà del Real Madrid nel giro della nazionale brasiliana. La società di corso Galileo Ferraris ha deciso di pigiare il piede sull’acceleratore dopo che nella serata di ieri (come del resto annunciato da giorni), Dani Alves ha rescisso il proprio contratto per trasferirsi in Premier League, presso il Manchester City. I vice campioni d’Europa hanno presentato alle Merengues una proposta da 15 milioni di euro con l’aggiunta di ricchi bonus facili da raggiungere, ma come sottolineato stamane da La Gazzetta dello Sport, pare che gli spagnoli chiedano molto di più. Il Real ha infatti pagato Danilo dal Porto, durante l’estate del 2015, ben 30 milioni di euro.

La richiesta Merengues dovrebbe quindi aggirarsi attorno ai 25 milioni, e di conseguenza vi sarebbe attualmente una distanza di circa 10 milioni. Un’operazione che anche per queste ragioni non sembrerebbe delle più semplici, ma nelle ultime sessioni di mercato la Juventus ha sempre dimostrato di poter portare a termine una trattativa quando si impunta. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro fra il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, e gli agenti di Danilo, in cui la stessa Juventus ha ottenuto il gradimento del giocatore. La strada sempre spianata quindi, un po’ meno quella con il Real Madrid, con cui una vera e propria trattativa non è ancora realmente iniziata. La sensazione, è che viste le volontà delle parti coincidenti, si possa chiudere attorno ai 20 milioni di euro più bonus, anche se resta da capire quale sarà la formula utilizzata per l’operazione. I campioni d’Italia vorrebbe spingere su un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Real Madrid propenderebbe ovviamente su un obbligo di riscatto o su una cessione a titolo definitivo.

