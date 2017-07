GOL WEISER / Video, torsione di testa del tedesco e Arrizabalaga rimane a guardare (Germania-Spagna, Under 21)

Foto La Presse

GOL WEISER, VIDEO: CHI È IL TEDESCO CHE PER ORA METTE AL TAPPETO LE FURIE ROSSE - Al momento la finale degli Europei Under 21, Germania-Spagna, è sul risultato di 1-0. A decidere la partita è un colpo di testa di Weiser bravo a sfruttare un'indecisione della difesa della squadra spagnola. Mitchell Weiser è un esterno di centrocampo classe 1994 che gioca nell'Herta Berlino e che oggi parte largo a destra nel 4-1-4-1 della squadra di Kuntz. Il calciatore è stato veramente bravo a sfruttare un errore di posizione della squadra spagnola e ha colpito di testa in maniera perfetta staccando con il tempo giusto nonostante i suoi ''appena'' 176 centimetri. E' stato un gol molto bello che arriva da un calciatore sul trampolino di lancio. Il ragazzo era cresciuto nella Primavera del Bayern Monaco con il quale poi aveva collezionato ben sedici presenze, e una rete, in Bundesliga. Dal 2015 gioca nell'Hertha Berlino.

GOL WEISER, VIDEO: TORSIONE DI TESTA DEL TEDESCO E ARRIZABALAGA RESTA GUARDARE - Il primo tempo di Germania-Spagna Under 21, finale dell'Europeo di categoria, si è concluso col risultato di uno a zero. La rete del momentaneo vantaggio è stata siglata da Weiser con un imperioso stacco di testa in area di rigore alla fine di una frazione di gioco davvero molto importante da parte dei ragazzi di Kuntz. Su un'azione in profondità sulla destra di Toljan è arrivato un poderoso stacco di testa di Weiser che è stato bravissimo a incrociare la sfera, dandole un effetto molto particolare che ha lasciato di stucco il portiere della Spagna Arrizabalaga quasi perfetto fino a quel momento. Una rete che rompe gli equilibrio di una gara fino a quel momento giocata comunque meglio a sorpresa dai tedeschi. Con tutto un secondo tempo da giocare e tantissime stelle in campo sarà sicuramente ancora piena di emozioni una partita che di certo non è finita qui. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI WEISER

© Riproduzione Riservata.