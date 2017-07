MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO/ Oggi sposi: ospiti, location e menù, il regalo di nozze

Lionel Messi e Antonella Roccuzzo

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: ECCO LA COMMOVENTE RICHIESTA DEGLI SPOSI - Grande gesto di altruismo per la coppia formata da Lionel Messi e Antonella Roccuzzo. I due infatti, hanno chiesto ai loro invitati di devolvere in beneficenza i soldi per il regalo di nozze. Niente regali per il matrimonio sportivo dell'anno ma solo gesti di grande cuore. Questa è la volontà di Leo e Antonella che, naturalmente, hanno già commosso i fan. Attraverso un messaggio che hanno prontamente fatto recapitare ad amici e parenti, la coppia ha espresso la volontà di donare in beneficenza i soldi che sarebbero invece dovuti servire per i classici regali di nozze. L'offerta dovrà essere interamente devoluta alla Fondazione Leo Messi - nata nel 2007 - e creata per aiutare i bambini in difficoltà in tutto il mondo. "Conosco Antonella da quando avevo 5 anni - ha confidato il più volte Pallone d’Oro - È la cugina del mio miglior amico, l’ho vista crescere e lei altrettanto. Insomma, non ho mai avuto dubbi: è lei la donna della mia vita. È lei il mio talismano". Per la cerimonia, la coppia ha scelto anche un'agenzia di sicurezza israeliana che controllerà gli ospiti tenendoli al sicuro. Inizialmente la coppia aveva deciso di sposarsi in chiesa ma poi, per non creare altre problematiche relative alla sicurezza, hanno optato per il rito civile. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: LE PRIME FOTO DEGLI INVITATI - Leo Messi si sposerà oggi con la fidanzata di sempre. Grande attesa a Rosario dove, la città blindatissima è in pieno fermento e pronta ad accogliere le nozze sportive dell'anno. I fotografi di tutto il mondo, hanno raggiunto la città, così come i compagni di gioco e gli ex che hanno avuto modo di giocare con l'erede di Maradona. Un aereo privato è arrivato nelle ultime ore nella città ed ha accompagnato Xavi, Puyol, Eto'o, Fabregas e compagne, verso l'evento. Nel frattempo, la (quasi) moglie del campione, ha partecipato anche alla sua festa di addio al nubilato organizzata per lei dalle amiche Elena Galera, fidanzata di Sergio Busquets; Romarey Ventura, la dolce metà di Jordi Alba, e Daniella Semaan, compagna di Fabregas. Secondo ciò che riporta il portale Infobae.com, ad organizzare l'evento per la Pulce, sono stati i fratelli Rodrigo e Matias che hanno fatto bisboccia presso Puerto Norte, sulle rive del fiume Paranà. Tra gli altri invitati, presente anche Samuel Eto'o, con il suo selfie direttamente dall'aereo che l'ha portato a Rosario. Cliccate qui per visionare e commentare lo scatto del giocatore con gli altri invitati. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: LA CITTA' DI ROSARIO, LE PAROLE DI GUSTAVO ZIGNAGO - Aria di festeggiamenti in casa Messi anche se, per essere precisi però, c'è da aggiungere che il campione di calcio, ha già iniziato la sua personale festa con la sua famiglia dallo scorso 24 giugno, giorno in cui tutti insieme hanno avuto modo di festeggiare il suo 30esimo compleanno. La festa quindi, proseguirà anche oggi, con le sue nozze. Leo Messi e Antonella Roccuzzo stanno insieme da molti anni e, la coppia si conosce fin dalla tenera età. I due infatti, vivevano proprio nello stesso quartiere a Rosario, dove verranno celebrate le nozze nella giornata di oggi. La coppia si frequenta stabilmente dai primi anni 2000, da quando, per l'esattezza, proprio Messi doveva ancora esordire in prima squadra con il Barcellona. La loro relazione d'amore però, è stata ufficializzata solo nove anni dopo e così, nel 2009 si è resa pubblica la loro unione e, dal loro affiatamento sono nati anche due figli: Thiago e Mateo. Ed intanto la città argentina è davvero blindatissima. Sul web però, sono già arrivate le prime indiscrezioni, a cominciare dalle presenza degli agenti: 70 solo per l'albergo per un totale di 460 agenti divisi tra cerimonia e festeggiamenti. Gustavo Zignago, funzionario del comune di Rosario, ha spiegato che questo matrimonio "rappresenta un’occasione per mostrare al mondo la nostra città". (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: PERCHE' MARADONA NON C'E'? - La mossa più errata di Leo Messi? Non invitare Diego Armando Maradona al suo matrimonio. Nonostante si dovrebbe parlare di altro, non avere tra gli invitati il Pibe del calcio è diventato l'argomento di discussione principale. Oggi il campione sposa la sua fidanzata storica: Antonella Roccuzzo e, per farlo, ha scelto Rosario, città argentina a 300 km da Buenos Aires. 260 il numero di invitati presenti al matrimonio e, a questi, aggiungiamo anche i 150 giornalisti accreditati per l'evento.



Tanti gli ex compagni di squadra presenti e un unico grande assente: Diego Armando Maradona. Quando Diego era il CT dell'Argentina ha allenato Leo dal 2008 al 2010 ed è stato paragonato a lui, come talento e modalità di gioco. “In 56 anni non ho mai visto nessuno uguale a Leo. Non tollero che il suo valore non venga riconosciuto perché non ha mai vinto un Mondiale” ha detto di lui una volta il Pibe de Oro e, adesso? La successiva battuta dopo l’annullamento della squalifica Fifa non deve essere piaciuta a Messi: “Messi? Non è da aggredire, l’ho allenato un anno e mi è sembrato più un peluche che un giocatore di calcio". Forse, per colpa di un pupazzo, Maradona si perderà le nozze dell'anno. Sicuramente però, l'ex giocatore di calcio, ha fatto in modo, seppur in maniera involontaria, di catturare ancora una volta l'attenzione su di sé. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: ROSARIO BLINDATA – Lionel Messi sposa oggi la sua Antonella Roccuzzo e lo fa a Rosario, sua città natale, in cui sono arrivati tantissimi esponenti di spicco del mondo dello sport. La notizia è l’assenza di Diego Armando Maradona che, trent’anni fa, conquistò le prime pagine dei giornali mondiali per le nozze con Claudia Villafane. Sono circa 260 gli ospiti del giorno più bello del campione argentino e della sua dolce metà. Secondo il Corriere dello Sport, la città argentina è stata “blindata” per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Sono ingenti, infatti, le misure di sicurezza adottate da Messi e dal suo entourage per regalare a tutti una giornata serena e ricca di felicità. Secondo quanto riporta il sito rosarionet, per garantire la sicurezza di Messi, Antonella Roccuzzo e dei loro ospiti ci sono 70 agenti di pubblica sicurezza per l’albergo e un totale di 460 agenti per l’intero periodo delle cerimonie e dei festeggiamenti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: IL VIAGGIO DI NOZZE - Se Cristiano Ronaldo si gode i suoi due gemellini, Lionel Messi sta per convolare a nozze con la sua Antonella Roccuzzo. La coppia si sposa oggi e qualcuno ha svelato sul web indiscrezioni riguardanti il menù scelto dalla coppia per il grande banchetto. I piatti saranno per la maggiore appartenenti alla tradizione argentina ma non mancheranno sorprese. Intanto in molti si chiedono quale sarà la meta del loro viaggio di nozze: Messi e la (quasi) moglie sono appena tornati da un viaggio a Ibiza insieme ai figli, ma di certo i due sposini passeranno qualche giorno insieme e lontano da occhi indiscreti dopo il matrimonio, ma dove? Per ora la meta rimane, giustamente, top secret!

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: NOZZE ANCHE CON IL BARCA – Doppio sì per Lionel Messi in questo venerdì di giugno. Mentre in quel di Rosario pronuncerà il fatidico sì sposando finalmente Antonella Roccuzzo, la donna che gli ha rubato il cuore e che gli ha regalato due figli, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport, la Pulce sarebbe pronto a celebrare un nuovo matrimonio con il Barcellona. "Sì, lo voglio" è il titolo di Sport che fa riferimento al rinnovo di contratto che Messi firmerà nel corso della settimana del 15 di luglio, dopo aver sposato la sua fidanzata Antonella. Il 2017, dunque, si preannuncia l’anno dei matrimoni per la Pulce che è pronto a legarsi per sempre sia alla donna della sua vita che al club che lo ha fatto diventare il campione che è oggi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: PARATA DI VIP IN ARGENTINA – Il grande giorno è finalmente arrivato. Oggi, a Rosario, città natale di Lionel Messi, il campione argentino sposerà la fidanzata e madre dei suoi figli, Antonella Roccuzzo. Sarà un matrimonio da favola a cui parteciperanno tantissimi vip. Direttamente da Barcellona, infatti, arriveranno i compagni di squadra della Pulce Piquè, in compagnia della compagna Shakira, Luis Suarez e una ventina di rappresentati tra dirigenti e calciatori. Non mancheranno, poi, i connazionali di Messi come Lavezzi e Aguero. In Argentina, dunque, ci sarà una vera e propria parata di stelle. Sarà un grande e grosso matrimonio argentino quello che Lionel Messi e Antonella Roccuzzo hanno deciso di regalarsi. Testimoni del loro amore saranno i figli, i piccoli Thiago e Mateo, che hanno rispettivamente 5 e 2 anni (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: NIENTE REGALI PER GLI SPOSI? – Lionel Messi e Antonella Roccuzzo si sposano oggi a Rosario con una cerimonia e un ricevimento da favola. Per il suo giorno più bello in compagnia della sua dolce metà, infatti, il campione argentino non ha badato a spese. Dalla locatiol al menù, tutto è stato studiato nei minimi dettagli. Alle nozze di Lionel Messi e Antonella Roccuzzo parteciperanno circa 260 invitati. Tantissimi i calciatore famosi del Barcellona e della nazionale argentina che saranno presenti al sì della Pulce I tifosi del campione, però, si chiedono: gli sposi avranno chiesto regali? Su questo, al momento, non trapelano indiscrezioni. Solitamente, i vip, quando decidono di convolare a giuste nozze, chiedono agli invitati di destinare una somma in beneficienza. Avranno fatto la stessa cosa anche il fuoriclasse del Barca e la sua futura moglie? Nel corso della giornata, sicuramente, verrà fuori qualcosa in più (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MATRIMONIO LIONEL MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO: OGGI SPOSI - Lionel Messi e Antonella Roccuzzo si sposano. Il giorno del, grosso matrimonio del campione argentino e della sua dolce metà è finalmente arrivato. Il fuoriclasse del Barcellona e Antonella Roccuzzo si sposeranno oggi a Rosario, la grande città portuale a 300 km da Buenos Aires. I festeggiamenti, in realtà, sono cominciati già lo scorso 24 giugno, giorno in cui Messi ha compiuto 30 anni. Il matrimonio tra la Pulce e la compagna è da tempo sotto i riflettori dei media argentini che hanno seguito da vicino tutti i preparativi svelando tutti i segreti del giorno da favola che Messi ha deciso di regalare alla sua fidanzata. Sarà, dunque, una cerimonia principesca quella durante la quale Lionel giurerà amore eterno alla sua dolce metà sulla quale saranno posati gli occhi del mondo soprattutto per la scelta dell’abito.

TUTTI GLI INVITATI DEL MATRIMONIO DELLA "PULCE" – Dopo la cerimonia, Lionel Messi e Antonella Roccuzzo festeggeranno con amici e parenti al 'City Center', il grande albergo con casinò che si trova a Las Flores, quartiere storicamente controllato da una gang chiamata 'Los Monos' (Le Scimmie). Sono circa 260 gli invitati al ricevimento. Tantissimi i campioni attesi. Ci saranno Neymar e Ronaldinho, Piquè insieme a Shakira e una ventina di giocatori del 'Barcà, tra i quali Luis Suarez. Il grande assente, invece, sarà Diego Armando Maradona che, secondo quanto riportano i media argentini, si trova a Cuba ma non sarebbe neanche stato invitato. Come rappresentanti della Nazionale Argentina, invece, dovrebbero esserci solo Lavezzi, Mascherano, Di Maria e Aguero.

TUTTO SUL MENÙ DELLA CERIMONIA – Il menù scelto per il ricevimento di Lionel Messi e Antonella Roccuzzo accontenterà tutti i gusti. Ci saranno, infatti, tutte le specialità argentine, compresa la grigliata. Gli ospiti potranno gustare una varietà di salumi tra cui spianata, salame al aji (piccante), il lomito alle erbe (carne di vitella), il prosciutto crudo "Reserva Oro" al giro di formaggi passando. Ci saranno anche i "sorrentinos" (i tradizionali ravioli argentini), il chop suey di pollo (l'insalatona di carne con le verdure in umido), le empanadas di carne e di pesce, mezzelune ripiene, zuppa di cazuelas e diverse tipologie di salsicce (note a chi ama e conosce l'asado). Messi, inoltre, ha anche volutola "Sushi station".

© Riproduzione Riservata.