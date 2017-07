Palio di Siena 2017 / Terza prova annullata per pioggia: lavori per sistemare il tufo di Piazza del Campo

Palio di Siena (LaPresse)

La secondata giornata del Palio di Siena 2017 è stata nuovamente funestata dal maltempo. Dalla tarda mattinata si è abbattuto su Siena un violento temporale che ha reso inagibile Piazza del Campo, costringendo il Comune ad esporre la bandiera verde alle trifore del Palazzo Pubblico per annunciare l'annullamento della terza prova di questa sera. Si è corsa quindi fino a questo momento solamente una prova in questo Palio di Siena, una situazione che rende impossibile dare giudizi tecnici sulle accoppiate in gara. Nella prova di questa mattina, l'unica che è stata effettuata, ha vinto il Bruco, ma la certezza è che questi annullamenti potrebbero favorire i fantini più esperti, penalizzando invece i ben quattro esordienti al Palio di Siena in occasione della gara del 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano. Per domani mattina è prevista la bandiera bianca, cioè un ritardo nell'effettuazione della prova, per consentire alla macchina organizzativa di sistemare al meglio il tufo nell'anello di Piazza. Se non altro, le previsioni meteo per domani sono migliori: almeno la vigilia si svolgerà nella norma? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Al Palio di Siena 2017 finora ha vinto il maltempo, che ha imposto l'annullamento della terza prova di questa sera dopo che era già stata annullata la prima ieri sera. Ciò che non viene mai annullato è l'impegno delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza alle tantissime persone che in questi giorni visiteranno Siena per vivere il Palio. Ad esempio, secondo i dati che sono stati diffusi nelle scorse ore, nella giornata di ieri sono state identificate 144 persone e controllati 1323 veicoli. Durante i servizi i poliziotti delle volanti hanno fermato due autovetture e un ciclomotore, in viale Toselli e in via Sicilia, e a seguito del controllo hanno elevato tre verbali per altrettante violazioni al codice della strada, dalla guida senza patente alla revisione scaduta. Controlli dunque che possiamo definire di routine per i loro effetti, ma che restano fondamentali per controllare la situazione in giorni nei quali il Palio di Siena porta la città toscana all'attenzione internazionale e che rientrano in un impegno davvero massiccio per garantire un sereno weekend - maltempo permettendo, ma su quello c'è poco da fare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L'antivigilia del Palio di Siena 2017 del 2 luglio finisce anzitempo: la pioggia ancora una volta ci mette lo zampino in questi giorni difficili dal punto di vista meteorologico a Siena, imponendo l'annullamento della terza prova, quella che era in programma per questa sera alle ore 19.45. La preparazione del Palio finora è stata davvero difficile: ieri sera era stata cancellata la prima prova, ora l'annullamento della terza (che di fatto sarebbe stata la seconda), di fatto si è riusciti a scendere in Piazza del Campo solamente stamattina per quella che nell'ordine naturale delle cose sarebbe stata la seconda prova - di fatto la prima, vinta dalla contrada del Bruco con il cavallo Su Re guidato dal fantino Alberto Ricceri detto Salasso. Secondo posto per la Giraffa, con Jonatan Bartoletti in groppa a Sarbana; terzo posto per la Tartuca e il suo cavallo Tornasol. Adesso non resta da sperare che le cose possano andare meglio domani e soprattutto domenica e che il meteo possa permettere il regolare svolgimento del Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA DONNA AL COMANDO DEI CARABINIERI – Ancora due giorni poi prenderà via il Palio di Siena 2017, l'edizione del 2 luglio dedicata alla Madonna di Provenzano. Ieri si è tenuta la seconda prova, con la vittoria del Bruco, mentre questa sera, alle ore 19:00, si terrà la terza sessione. Nel frattempo continuano ad emergere i dettagli sullo svolgimento della storica corsa, momento che attirerà sulla splendida città toscana migliaia di turisti sia italiani quanto stranieri. In occasione del Palio si svolgerà come da copione la tradizionale carica del drappello dei Carabinieri a cavallo, e al comando dell'arma ci sarà per la prima volta un ufficiale donna. La prescelta sarà la tenente Fabiola Garello, che entrerà così in Piazza del Campo alla testa del drappello composto da dodici splendidi cavalli, salutando i cittadini e le autorità. Dopo di che, la tenente comanderà la Carica, che come leggiamo su Sienafree.it: «è un turbinare di pennacchi tra il balenio delle sciabole sguainate sottolineato dal grido Pastrengo!». La Carica è in memoria della battaglia di Pastrengo del 1848, episodio che vide di fronte l'esercito del re di Sardegna, Carlo Alberto, e gli austriaci di Radetzky, avvenuto vicino a Verona, appunto a Pastrengo.

IL PIANO PER LA SICUREZZA – E' tutto pronto per il primo Palio di Siena 2017, quello che si terrà domenica 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano. Nelle scorse ore è stato stilato nel dettaglio il piano di sicurezza, alla luce anche dei molteplici attentati terroristici avvenuti in varie città europee. Saranno moltissimi i corpi utilizzati, a cominciare ovviamente da polizia e carabinieri, che saranno presenti con artificieri, unità cinofile, tiratori scelti ed altre unità altamente specializzate nel gestire situazioni di questo tipo. Ovviamente l'obiettivo è quello di garantire il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, prevenendo non soltanto atti terroristici ma evitando quanto accaduto a Torino per la finale di Champions League, con la folla che è andata in panico dopo lo scoppio di un petardo, provocando la morte di una ragazza. Si terranno così moltissimi controlli non soltanto in Piazza del Campo, ma anche nelle vie di accesso al luogo, una vigilanza dovuta per evitare il peggo.

IL BRUCO VINCE LA SECONDA PROVA – Alle ore 9:00 di oggi si è tenuta la seconda prova del Palio di Siena 2017 in onore della Madonna di Provenzano, che si terrà domenica 2 luglio nell'omonima città toscana. La seconda prova si doveva correre ieri ma viste le condizioni meteo avverse, il tutto è stato posticipato a queste ore. A trionfare è stato la contrada del Bruco, con il suo Su Re guidato dal fantino Alberto Ricceri detto Salasso. Secondo posto invece per la Giraffa, con Jonatan Bartoletti in groppa a Sarbana. Infine, gradino più basso del podio per la Tartuca e il suo cavallo Tornasol. L'ingresso tra i canapi è stato invertito rispetto all'estrazione delle contrade, quindi con il Bruco che è sceso in campo per primo, e la Pantera di rincorsa. La partenza effettiva della seconda prova si è avuta al quarto allenamento, con il Bruco che è sempre stato a ridosso delle prime posizioni e che ha preso il sopravvento al secondo giro. Alle ore 19:00 si terrà la terza prova.

L'ELENCO DELLE MONTE (SECONDA E TERZA PROVA) – Continua il lento e inesorabile avvicinamento al Palio di Siena, quello dedicato alla Madonna di Provenzano che si terrà precisamente il prossimo 2 luglio. Ieri, prima giornata di prove rovinata però dal maltempo. I forti acquazzoni che si sono abbattuti su parte del centro e del nord Italia, hanno infatti pregiudicato il regolare svolgimento del programma, con l'assegnazione che si è tenuta in serata, attorno alle 17:30, mentre il quadro delle monte è arrivato solo dopo le 20:00. Ma andiamo a vederlo insieme l'elenco degli accoppiamenti fra fantino e cavallo. Di seguito il quadro completo (in maiuscolo la contrada e di fianco il fantino). PANTERA - Enrico Bruschelli detto Bellocchio, ONDA - Giovanni Atzeni detto Tittia, LEOCORNO - Dino Pes detto Velluto, TORRE - Sebastiano Murtas detto Grandine, CIVETTA - Andrea Mari detto Brio, SELVA - Andrea Coghe, AQUILA - Carlo Sanna detto Brigante, TARTUCA - Gigi Bruschelli detto Trecciolino, GIRAFFA - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, BRUCO - Alberto Ricceri detto Salasso. Non sono comunque da escludere dei cambiamenti a riguardo, soprattutto perché gli accoppiamenti sono arrivati, come dicevamo, dopo una giornata funestata dai temporali. Nei prossimi giorni che ci avvicineranno al Palio aspettiamoci possibili novità: attendiamo ulteriore aggiornamenti delle prossime ore.

SECONDA E TERZA PROVA (OGGI 30 GIUGNO) – Il Palio di Siena 2017 si sta avvicinando sempre più: oggi, venerdì 30 giugno sarà una giornata importante nella città toscana nel cammino di avvicinamento al Palio del 2 luglio, cioè quello dedicato alla Madonna di Provenzano. Ieri hanno avuto luogo prima la Tratta, cioè la cerimonia con la quale i cavalli vengono abbinati alle dieci contrade che prenderanno parte al Palio, poi la prima prova sulla classica distanza dei tre giri intorno a Piazza del Campo. Oggi si prosegue con le prove: alle ore 9.00 di questa mattina è in programma la seconda prova, con ingresso al canape nell'ordine inverso rispetto alla prova della sera precedente. Appuntamento serale invece, per la precisione alle ore 19.15, con la terza prova, nella quale l'ingresso al canape sarà di nuovo come ieri sera, secondo l'ordine di estrazione avvenuto nell'assegnazione dei cavalli.

Ricordiamo adesso quali sono le dieci contrade che prenderanno parte a questo Palio di Siena 2017 del 2 luglio. Per il Palio della Madonna di Provenzano sono state estratte Aquila, Tartuca, Giraffa, Bruco; queste quattro contrade si vanno ad aggiungere alle sei che corrono di diritto, elencate in ordine di estrazione e, quindi, di ingresso in Piazza: Pantera, Onda, Leocorno, Torre, Civetta, Selva. Da ricordare che il Valdimontone non correrà, perché ancora deve scontare un Palio di squalifica: avrebbe fatto parte delle sette iscritte di diritto, invece ha liberato un posto e per questo le contrade estratte sono quattro invece delle canoniche tre. Pertanto il quadro completo del Palio del 2 luglio 2017 è il seguente, in ordine di estrazione e, quindi, di ingresso in Piazza: Pantera, Onda, Leocorno, Torre, Civetta, Selva, Aquila, Tartuca, Giraffa, Bruco.

Quella di oggi sarà comunque una giornata ancora abbastanza tranquilla: domani si entrerà decisamente nel vivo con momenti molto attesi quali la Prova generale e la classica cena della vigilia in tutte le contrade coinvolte, prima del culmine del 2 luglio, giornata che ruota per intero attorno alla gara - a maggior ragione quest’anno, cadendo di domenica. Ricordiamo che la prove non saranno trasmesse in diretta tv; tuttavia gli appassionati del Palio di Siena avranno l’opportunità di gustarsi ogni singolo evento anche della giornata odierna, venerdì 30 giugno – dunque la seconda e la terza prova – in diretta streaming video, grazie al sito sienafree.it che darà spazio all’appassionante giornata senese.

