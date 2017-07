PRONOSTICI GERMANIA SPAGNA / Le quote e le scommesse: 1X2 per la finale degli Europei Under 21

Pronostici Germania Spagna, Europei Under 21 2017 (LAPRESSE)

PRONOSTICI GERMANIA-SPAGNA: LE SCOMMESSE SULLA FINALE (EUROPEI UNDER 21 2017). LE QUOTE: 1X2 E SOMMA GOL - Oggi la finale degli Europei Under 21: entriamo più nel dettaglio dei pronostici relativi a Germania-Spagna, match che assegnerà la coppa. Le agenzie di scommesse tendono a favorire gli spagnoli e nemmeno in maniera velata: snai.it ad esempio alza a quota 4,00 il segno per il successo della Germania, mentre il 2 per l’affermazione della Spagna si abbassa a 1,90. Rimane il segno X, per il pareggio che come detto rinvierebbe l’esito della partita ai tempi supplementari: la valutazione corrispondente di SNAI è 3,60. Under a quota 1,87, Over 1,83, Gol 1,73 e NoGol 2,00. Possibile quindi che entrambe le nazionali riescano a segnare almeno una rete nell’arco dei tempi regolamentari. Quante sarà la somma gol finale? SNAI non crede nello 0-0, quotato 9,00 e in effetti il potenziale offensivo di Germania e Spagna promette almeno una rete per parte. Non a caso la quota per questa opzione, 2 come somma gol finale, è la più bassa e corrisponde a 3,40. Somma finale 1 gol a quota 4,30, 3 a 3,90, 4 a 5,70 e superiori a 5,75. (aggiornamento di Carlo Necchi)

PRONOSTICI GERMANIA-SPAGNA: LE SCOMMESSE SULLA FINALE (EUROPEI UNDER 21 2017). QUOTE PRIMO MARCATORE: SORPRESE IN VISTA? - Come ogni finale che si rispetti, anche quella degli Europei Under 21 tra Germania e Spagna si presenta aperta alle sorprese. Restiamo in tema di primo marcatore: attenzione ai difensori che potrebbero sbloccare la situazione su azioni da calci piazzati; pensiamo ad esempio ai tedeschi Marc-André Kempf (quota SNAI primo marcatore 35,00) e Thilo Kehrer (35,00 anche lui) e agli spagnoli Jesus Vallejo e Jorge Meré (35,00 anche per loro). Quanto ai centrocampisti, ben quotati Denis Suarez (primo marcatore a 12,00, anche se di solito parte dalla panchina), Max Meyer (Germania, 15,00), Dani Ceballos (Spagna, 18,00) e Maximilian Arnold (Germania, 18,00). Una quota interessante è quella che indica come primo marcatore della finale Serge Gnabry (10,00): l’esterno tedesco ha segnato nella prima gara contro la Repubblica Ceca, e transita spesso e volentieri in zona gol. I giocatori meno quotati per aprire le marcature sono i terzini, in particolare i tedeschi Yannick Gerhardt e Jeremy Toljan, entrambi a 40,00. Un’opzione plausibile è che la finale si sblocchi con un’autorete: la quota corrispondente di snai.it è 20,00. (aggiornamento di Carlo Necchi)

PRONOSTICI GERMANIA-SPAGNA: LE SCOMMESSE SULLA FINALE (EUROPEI UNDER 21 2017). QUOTE: CHI APRE LE MARCATURE? - Un altro quesito interessante offerto dai pronostici è quello relativo al primo marcatore. Chi romperà gli equilibri in Germania-Spagna? snai.it punta su Sandro Ramirez, attaccante spagnolo che solitamente agisce come punta centrale nel tridente offensivo di Albert Celdades. La quota per Ramirez primo marcatore è pari a 6,00, a seguire i suoi compagni Borja Mayoral (quota 7,00), Marco Asensio (7,50), Gerard Deulofeu (7,50) ed Inaki Williams (7,50). Finora Ramirez ha segnato 1 gol in questi Europei Under 21, nel 3-1 sul Portogallo della fase a gironi; idem per Deulofeu ed Inaki Williams, mentre Mayoral non ha ancora lasciato il segno anche perché titolare solo una volta. Il primo tedesco in lista è il centravanti Davie Selke, miglior marcatore dei suoi con 2 reti: il suo gol d’apertura nella finale è quotato 8,00, così come quello di Saul Niguez che si presenta ‘caldissimo’ all’appuntamento perché reduce dalla tripletta contro l’Italia. Salvo imprevisti, il centrocampista dell’Atletico Madrid terminerà il torneo da capocannoniere: prima della finale guida la classifica marcatori con 5 reti, lo seguono il compagno Asensio e il portoghese Bruma a quota 3. (aggiornamento di Carlo Necchi)

PRONOSTICI GERMANIA-SPAGNA: LE SCOMMESSE SULLA FINALE (EUROPEI UNDER 21 2017). LE QUOTE: IL RISULTATO ESATTO - Come finirà Germania-Spagna, finale degli Europei Under 21? Il risultato esatto è una delle scommesse più difficile, finora abbiamo pronosticato una vittoria della Spagna, ma ai tempi supplementari e con anche la Germania a segno. Un’ipotesi che spinge il punteggio dei 90’ regolamentari al pareggio, vediamo di seguito le opzioni proposte da snai.it. Poco probabile lo 0-0 quotato 9,00, mentre 1-1 (quota 6,50) e 2-2 (quota 15,00) appaiono appetibili per gli scommettitori. Difficile, anche perché si tratta di una finale, che vada in scena un festival del gol: non a caso le quote per il 3-3 (60,00) e per il 4-4 (200,00) s’impennano a cifre improbabili. Passando ai risultati pro Germania: l’1-0 vale 9,50, il 2-0 20,00 e il 2-1 14,00, popi 3-0 a quota 75,00, 3-1 e 3-2 a 40,00, 4-0 a 175,00, 4-1 e 4-2 entrambi a 150,00. Infine i possibili risultati esatti a favore della Spagna, considerando sempre i due tempi regolamentari: 0-1 a quota 7,00, 0-2 a 9,00, 1-2 a 8,00, 0-3 a 16,00 e 1-3 a 14,00; infine 2-3 a quota 25,00, 0-4 a 50,00, 1-4 a 40,00, 2-4 a 60,00 e 3-4 a 125,00. Anche da queste quote emerge come i bookmaker diano più credito alla Spagna. (aggiornamento di Carlo Necchi)

PRONOSTICI GERMANIA-SPAGNA: LE SCOMMESSE SULLA FINALE (EUROPEI UNDER 21 2017) - Venerdì 30 giugno 2017 terminano gli Europei Under 21 2017, con la finale tra Germania e Spagna che assegnerà la ventunesima edizione del torneo. Chi favorire nei pronostici? Sulla carta forse la Spagna, che in questi Europei Under 21 ha solo vinto segnando più di tutti (12 gol, media di 3 per gara). La Germania invece aveva cominciato con due vittorie, poi ha perso contro l’Italia qualificandosi comunque alle semifinali (come miglior seconda); martedì i tedeschi hanno eliminato l’Inghilterra solo dopo i calci di rigore, mentre tempi regolamentari e supplementari erano terminati sul 2-2.

Anche per la finale di Cracovia sono previsti due extra time da 15 minuti l’uno, ed eventualmente anche la lotteria dei penalty, in caso di parità al 90’. Non resta che azzardare il pronostico: trattandosi di una finale sbilanciarsi risulta un po’ più difficile, perché sono diverse le variabili che potranno indirizzare il match in un senso o nell’altro. Come detto, la logica suggerisce di puntare sulla Spagna che sta offrendo una dimostrazione di forza offensiva, pur concedendo sempre qualcosa nella propria metacampo. La stessa Italia ne sa qualcosa, essendo riuscita a perforare gli iberici anche in inferiorità numerica. La Germania non è squadra che rimane a guardare: in tal senso si può anzitutto sperare in una finale ricca di emozioni.

Vedremo se il ct tedesco Stefan Kuntz recupererà tutti i suoi titolari: ad esempio, il difensore Niklas Stark e l’esterno Mitchell Weiser non sono scesi in campo nell’ultimo match, mentre l’attaccante Davie Selke (2 gol nel torneo) è uscito malconcio dalla semifinale. Una Germania al completo potrebbe più facilmente creare problemi alla Spagna, che finora ha mostrato il tasso tecnico più elevato. Vedremo se questo basterà per vincere gli Europei Under 21; ricordiamo che in caso di successo, gli iberici raggiungerebbero l’Italia in testa all’albo d’oro della manifestazione (per gli azzurrini 5 trionfi, la Spagna insegue a quota 4). Il nostro pronostico si orienta verso il segno 2 (vittoria spagnola), attenzione anche all’ipotesi di pareggio con conseguenti tempi supplementari.

