RUDIGER IL CRONISTA: NON FARE LA SCIMMIA. E SCOPPIA IL FINTO CASO DI RAZZISMO – Nuovo caso di razzismo, anche se forse di razzismo c’è davvero poco, scoppiato in seguito alla partita fra Germania-Messico, gara valevole per la semifinale della Confederations Cup 2017, giocatasi nella serata di ieri. Verso la fine dell’incontro, vinto dai tedeschi con il risultato rotondo di quattro reti a uno, c’è stato un acceso diverbio fra il giocatore della Roma, Rudiger, e l’attaccante dei messicani, il Chicharito Hernandez. I due hanno inveito l’un l’altro, tirandosi anche qualche spintone, al punto che è dovuto intervenire il direttore di gara, Nestor Pistana, per calmarli. Tom Bartels stava facendo la telecronaca del match per l’ARD, emittente tedesca, e commentando l’episodio avvenuto fra i due ha ammesso: «Chicharito sta dicendo a Rüdiger di non fare la scimmia». Subito si è gridato al razzismo ma in realtà nello slang tedesco “non fare la scimmia” sta per “vedi di non fare lo scemo”.

Non si tratta quindi assolutamente di una frase razzista o discriminatoria anche perché la stessa viene utilizzata con chiunque, al di là di colore, origine ed etnia. Peccato però che molti telespettatori hanno gridato allo scandalo al punto che subito su Twitter è partito il tam-tam mediatico che accusava lo stesso Bartels di essersi comportato in maniera razzista nei confronti di Rudiger. Moltissimi i tweet di attacco, al punto che lo stesso giornalista ha deciso di scusarsi dicendo: «Non voleva assolutamente essere un’offesa razziale. Proprio Rüdiger ha parlato dell’argomento e ha detto che i giocatori vanno rispettati. Se qualcuno si sente ferito o pensa abbia detto una frase infelice, gli do ragione, ma non voleva essere un’offesa verso Rüdiger». A corredo di ciò, lo stesso Bartels ha pubblicato una foto insieme proprio a Rudiger, ma il caso non si è comunque smontato. In Germania tutti i media ne parlano anche se con il passare delle ore sono aumentati i messaggi di solidarietà nei confronti del cronista: caso, forse, rientrato.

