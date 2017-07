Sandro Piccinini, giornalista Mediaset - Twitter

SANDRO PICCININI LASCIA MEDIASET? IL GIORNALISTA SPORTIVO VERSO L’ADDIO – Una vicenda extra campo, ma molto vicina al mondo del calcio, sta circolando in queste ultime ore: Sandro Piccinini potrebbe lasciare Mediaset. Stando alle indiscrezioni raccolte dal sito sempre molto attento al mondo di gossip, Dagospia, con un articolo scritto da Giancarlo Dotto, il noto giornalista sportivo potrebbe a breve divorziare dalla tv privata la cui proprietà è della famiglia Berlusconi. In realtà non si tratterebbe di una separazione in toto, visto che Piccinini potrebbe rimanere ancora per un anno a Mediaset, per le telecronache in chiaro della Champions League, lasciando però Premium. Il 59enne, in poche parole, rimarrebbe a Cologno Monzese solo fino al termine della prossima stagione, quando la coppa dalle grandi orecchie tornerà esclusiva di Sky Sport. Sono numeri impressionanti quelli di Piccinini, entrato nel cuore dei tifosi per i suoi noti termini usati in diretta tv leggasi “Proprio lui”, “Incredibile”, “Sciabolata morbida”, “Mucchio selvaggio” e molti altri ancora.

In totale Piccinini ha regalato 2000 telecronache, di cui 16 finali di Champions, con l’aggiunta di 10 anni di Controcampo, programma che era entrato nel cuore dei tifosi, seguitissimo la domenica sera dopo la giornata di campionato. Secondo Dotto, la nuova linea editoriale di Premium, con un calcio meno centrale, avrebbe indotto Piccinini a salutare tutti per iniziare una nuova avventura, magari proprio nella concorrenza satellitare. Per dovere di cronaca va registrato il recente tweet dello stesso giornalista, che poco fa ha scritto: «Leggo su Dagospia news sul mio futuro. Ma sono appena tornato da una vacanza, con l'azienda parlerò solo lunedì. Vi tengo aggiornati!». Di certo non è una conferma dell’indiscrezione bomba, ma nemmeno una smentita, e solo lunedì si saprà se l’anticipazione di Dotto avrà trovato fondamento o meno. La cosa certa è che con l’addio alla Champions League potrebbe ridimensionarsi di molto la redazione sportiva di Mediaset, e anche per la Calcagno e Callegari sarebbero pronti nuovi ruoli marginali rispetto al passato.

© Riproduzione Riservata.