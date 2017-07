SUNDAS COMPRA LA FIORENTINA?/ I Della Valle vendono la viola, ecco chi potrebbe essere il nuovo proprietario

Foto La Presse

SUNDAS COMPRA LA FIORENTINA? LUNEDÌ LA PROPOSTA EFFETTIVA - La proposta effettiva da parte di Alessio Sundas per acquistare la Fiorentina dai Della Valle potrebbe arrivare lunedì prossimo. Questi infatti ha deciso di mettere le mani sulla squadra viola. All'Ansa ha sottolineato: "Firenze e i suoi tifosi non possono aspettare ancora. I potenziali nuovi proprietari della Fiorentina vogliono subito concretizzare la trattativa. Vedremo se troveranno ovviamente la disponibilità da parte della famiglia dei Della Valle. Questa deve essere ringraziata per l'impegno profuso nel club viola in questi anni. Gli imprenditori metteranno sul tavolo solvibilità economica e progetti. Il calciomercato è già iniziato da tempo, occorre fare una squadra competitiva. Il sogno è quello di riportare Gabriel Omar Batistuta alla Fiorentina e assegnargli il ruolo di allenatore della squadra. Se l'operazione andasse in porta l'argentino potrebbe sbarcare presto a Firenze".

SUNDAS COMPRA LA FIORENTINA? CHI È IL NOTO MANAGER E AUTORE TV - Da alcuni giorni si è parlato della cessione della Fiorentina con i fratelli Della Valle che hanno diramato un comunicato stampa in cui sottolineavano questa scelta. Tra i possibili nuovi acquirenti c'è anche Sundas, noto manager e autore televisivo. Questi è diventato noto a tutti per aver inventato le Umbrella Girls e cioè le ragazze che con l'ombrellino si muovono vicino ai piloti nelle griglie di partenza di MotoGp e Formula 1. Laureato in marketing ha studiato anche fisioterapia al Ceplat. Per aver baciato 350 ragazzi in un anni a 19 anni sale alla ribalta al Maurizio Costanzo Show che gli da la possibilità di farsi conoscere. Nel 2003 ha fondato la casa editrice Gutenberg che stampa anche le sue riviste Millenium e Cinque Terre Magazine. Entrò nel vortice delle polemiche quando assume come testimonial un rom che uccise in un incidente stradale quattro persone. Sicuramente una scelta che ancora oggi scatena diverse polemiche in merito a questo personaggio che potrebbe essere l'erede dei Della Valle alla Fiorentina.

