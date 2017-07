Wesley Sneijder, Olanda - Instagram

SNEIJDER CALCIOMERCATO SAMPDORIA: L’OLANDESE DICE SÌ AI BLUCERCHIATI – Interessante indiscrezione di calciomercato, per certi versi clamorosa, riguardante la Sampdoria. Nelle ultime ore sta circolando con estrema insistenza la voce che vuole Wesley Sneijder pronto a vestire la casacca bluerchiata. Il giocatore vorrebbe quindi tornare in Serie A, rimettendosi in gioco in una squadra non di primissima fascia come appunto quella ligure. Attualmente il calciatore della nazionale olandese è senza squadra dopo aver rescisso il proprio contratto con i turchi del Galatasaray, e di conseguenza è alla ricerca di una nuova sistemazione. Stando a quanto riferiscono i colleghi della redazione di Sky Sport, l’ex interista avrebbe dato il suo assenso allo sbarco a Bogliasco, incaricando l’avvocato Romei di trattare il suo eventuale contratto. La risposta definitiva dovrebbe però darla il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, che dovrà capire se l’esperto calciatore sarà utile o meno ai propri schemi.

La bozza di accordo prevede un contratto da un anno, scadenza 30 giugno del 2018, con un ingaggio da due milioni di euro netti con l’aggiunta di bonus. A complicare il ritorno di Sneijder nel Bel Paese, l’acquisto ormai quasi definito da parte della Sampdoria di Josip Ilicic, una sorta di clone proprio dell’olandese di cui sopra, ma nulla è da lasciare al caso anche perché l’esperienza, le qualità e la personalità di Sneijder sono elementi che ogni squadra vorrebbe avere al suo interno. Sneijder gioca in Turchia dal gennaio del 2013, quando lasciò i colori nerazzurri (non senza polemiche), per trasferirsi appunto nella caldissima Istanbul, in cambio di un assegno inferiore ai 10 milioni di euro. La scorsa stagione ha giocato 33 partite condite da cinque marcature e ben 15 assist, chiaro indizio di come le doti tecniche dello stesso Sneijder siano ancora cristalline. Un giocatore che nell’agosto del 2010, subito dopo lo storico triplete nerazzurro, valeva ben 45 milioni di euro, ed ora, dopo sette anni, può essere acquistato a costo zero.

© Riproduzione Riservata.