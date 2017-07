Venus Williams - Instagram

VENUS WILLIAMS INCIDENTE IN AUTO, MUORE UN UOMO: L’AUSTRALIAN OPEN L’ULTIMO TORNEO – E’ sulle home page di tutti i quotidiani più importanti al mondo, sportivi e non, la notizia riguardante l’incidente con protagonista Venus Williams. La campionessa del tennis americano, si è scontrata con la propria auto provocando la morte di un signore di 78 anni. Il tutto è avvenuto in Florida, a Palm Beach, in un incrocio davvero trafficato. Tutte da accertare le cause dell’incidente, ma la cosa certa, come riferito dalla polizia, è che la tennista non era drogata ne ubriaca, ne tanto meno stava utilizzando lo smartphone alla guida. La Williams è scesa sul rettangolo di gioco l’ultima volta lo scorso mese di gennaio, in occasione dell’Australian Open. La prima sfidante è stata l’ucraina Kozlova, superata non senza fatica. Al secondo turno, invece, vittoria semplice sulla svizzera Voegele, così come al terzo e quarto turno, quando ha avuto la meglio sulla cinese Ying-Ying Duan e sulla russa Pavlyuchenkova. Vittoria convincente anche nelle semifinali, nella sfida contro la connazionale Vandeweghe, poi nella finalissima è arrivata la sconfitta contro la sorella Serena, che l’ha battuta con il punteggio di 6-4, 6-4.

VENUS WILLIAMS INCIDENTE IN AUTO, MUORE UN UOMO: LA CARRIERA DELLA TENNISTA – Venus Williams è stata la protagonista in negativo di un episodio extra campo. La 37enne tennista americana ha infatti causato la morte di un uomo di 78 anni, in seguito ad un incidente automobilistico avvenuto a Palm Beach, in Florida. Ma andiamo a ripercorre insieme la carriera della campionessa classe 1980. Sono quindici le finali del Grande Slam disputate da Venus, di cui sette vinte e precisamente Wimbledon nel 2000, 2001, 2005, 2007 e 2008, nonché i due US Open del 2000 e del 2001. Venus non ha invece mai vinto il Roland Garros, nonostante la finale del 2002, e gli Australian Open, torneo sfiorato nel 2003 e anche quest’anno, nel 2017. Tra l’altro le sconfitte di Venus sono arrivate sempre contro la sorella Williams, al di là dell’US Open del ’97, perso contro Martina Hingis. Venus Williams è attualmente al numero 31 del ranking WTA, ma nella sua carriera ha raggiunto anche il numero 1, precisamente il 7 giugno del 2010, sette anni fa. La Williams vanta nel suo palmares anche tre titoli olimpici, leggasi Sydney 2000, Pechino 2008 e Londra 2012.

VENUS WILLIAMS INCIDENTE IN AUTO, MUORE UN UOMO: IN FOTO, LA RICOSTRUZIONE DELLO SCHIANTO – Nuovo aggiornamento sull’incidente con protagonista la nota campionessa di tennis, Venus Williams, che ha provocato la morte di un signore di 78 anni. Il sito americano TMZ, colui che ha riportato lo scoop per primo, ha pubblicato una foto (che potete trovare poco più in basso), che di fatto ricostruisce quanto accaduto. Lo scontro è avvenuto a Palm Bach, all’altezza dell’incrocio fra Northlake Boulevard e Ballen Isles Drive. Come si nota dalle immagini, si vede l’auto della Williams che impatta contro il suv della famiglia Bason (sull’auto vi era Jerome, morto, e la moglie Linda di 68 anni). Resta da capire però come il tutto sia avvenuto, visto che Venus afferma di essere passata con il verde e a velocità molto contenuta (attorno alle 5 miglia orarie), ma la morte del 78enne non sarebbe giustificata se non da una velocità più elevata o da un errore umano. In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo all’immagine qui sotto.

VENUS WILLIAMS INCIDENTE IN AUTO, MUORE UN UOMO: LA FAMIGLIA DEL DEFUNTO HA SPORTO DENUNCIA – Nuovi aggiornamenti su quello che è uno dei casi sportivi del giorno: l’incidente della tennista Venus Williams che ha provocato la morte di un uomo. Per chi leggesse solo ora la notizia, la campionessa americana ha ucciso un 78enne, tale James Barson, dopo uno scontro tremendo avvenuto ad un incrocio di Palm Beach, città della Florida. Come ha fatto sapere la polizia, la Williams non ha assunto droghe ne alcol, ne tantomeno stava utilizzando lo smartphone, ma le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Secondo l’avvocato della tennista, la propria assistita procedeva a velocità regolare dopo aver superato il semaforo verde, mentre la polizia, tramite testimone oculare, afferma che Venus sarebbe passata con il rosso. In attesa di novità dal fronte, la famiglia del defunto ha deciso di sporgere denuncia presso un tribunale civile per gli eventuali danni, una mossa che sarà stata senza dubbio consigliata da un avvocato.

VENUS WILLIAMS INCIDENTE IN AUTO, MUORE UN UOMO: LA TENNISTA NON HA ASSUNTO DROGHE NE ALCOOL – Continuano a giungere aggiornamenti circa l’incidente con protagonista la tennista americana Venus Williams. La sorella di Serena è stata protagonista di un tamponamento lo scorso 9 giugno, presso un incrocio molto trafficato di Palm Beach, in cui è morto un uomo, James Barson di 78 anni. La polizia della Florida sta cercando di ricostruire quanto accaduto, ma il capo delle stesse forze dell’ordine ha ammesso che la tennista non è risultata sotto l’effetto di alcool o droghe, ne tanto meno stava usando lo smartphone. Resta però da chiarire un giallo visto che le posizioni dell’avvocato della Williams, e quella della polizia, non collimano: per il primo, la propria assistita sarebbe passata con il verde, e l’incidente sarebbe stato quindi un tragico evento, mentre per la polizia, la tennista non avrebbe rispettato il semaforo rosso, andando quindi a sbattere contro il suv dell’anziano. Ricordiamo che per ora non vi sono indagini in corso, ma nel caso in cui la Williams venisse ritenuta colpevole dovrebbe scontare una pena.

VENUS WILLIAMS INCIDENTE IN AUTO, MUORE UN UOMO: LA TENNISTA NEI GUAI – Tragica vicenda con protagonista la nota tennista americana, Venus Williams. Come da indiscrezioni delle ultime ore, riportate dal sito USA TMZ, la 37enne campionessa avrebbe avuto un incidente in quel di Palm Beach, in Florida, in cui sarebbe morto un uomo. La fonte della notizia è considerata molto attendibile, visto che spesso e volentieri TMZ ha svelato con grande anticipo scoop veri e propri sulle star a stelle e strisce, e la notizia è iniziata a circolare nella tarda serata di ieri. L’incidente risale al 9 giugno scorso, e ad avere la peggio, un uomo di 78 anni. Lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza di incrocio di Palm Beach, precisamente fra la Northlake Boulevard e Ballen Isles Drive, con la Venus che sarebbe andata a sbattere in maniera devastante contro l’auto guidata da Jerome Barson, che nel frattempo sopraggiungeva. L’uomo di cui sopra ha subito delle gravissime lesioni alla testa, e dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale è morto dopo due settimane.

Sull’auto viaggiava anche la moglie, che fortunatamente non ha riportato ferite importanti, se non fratture e lesioni varie. Ora gli inquirenti stanno cercando di indagare sull’accaduto, per capire la responsabilità o meno della Williams. Secondo l’avvocato della numero 10 del circuito ATP, la propria assistita avrebbe agito rispettando il regolamento stradale, passando col semaforo verde e a velocità contenuta, attorno alle 5 miglia orarie. Inoltre, l’avvocato ha aggiunto che «Si è trattato di un incidente sfortunato e Venus esprime le sue più profonde condoglianze alla famiglia che ha perso una persona amata e che Venus Williams non è indagata né ci sono accuse a suo carico». Diversa invece la versione della polizia di Palm Beach, che accusa la tennista di essere passata con il rosso, anche se a tutt’oggi non vi sarebbe alcuna indagine in corso.

