Caduta Valverde/ Video, lo spagnolo operato nella notte: "è andato tutto bene, grazie a tutti"

Alejandro Valverde (Foto: Lapresse)

CADUTA VALVERDE VIDEO, LO SPAGNOLO OPERATO NELLA NOTTE: TUTTO A POSTO - Giungono buone nuove sulle condizioni di Alejandro Valverde, il ciclista della Movistar vittima di una bruttissima caduta contro le barriere mentre disputava la prima tappa del Tour de France 2017. L’alfiere spagnolo infatti nella notte ha subito un delicato intervento chirurgico per ridurre la frattura riportata alla rotula sinistra: dopo tre ore in sala operatoria (dove lo staff dell’ospedale di Düsseldorf ha sistemato anche le altre ferite riportare alla tibia sinistra e all’astragalo del piede sinistro) il quadro clinico di Valverde sembra davvero positivi. Secondo le ultime notizie il ciclista della Movistar che si è chiaramente immediatamente ritirato dal Tour de France 2017 rimarrà ancora qualche giorno ricoverato nell’ospedale tedesco prima di tornare a casa tra due giorni. A farlo sapere è la stessa Movistar, team di Valverde, ma anche il ciclista spagnolo ha voluto rassicurare i suoi fan con una foto e un messaggio sul proprio profilo Twitter dove si legge “mi hanno operato alla rotula, qui al policlinico universitario di Dusseldorf. Tutto è andato bene. Grazie a tutti". (agg Michela Colombo)

CADUTA VALVERDE VIDEO, LO SPAGNOLO SCIVOLA NELLA CRONO E SI RITIRA - Brutta caduta per Alejandro Valverde nella cronometro d'apertura del Tour de France 2017, la corsa a tappe di ciclismo più importante al mondo che ha preso oggi il via dalla Germania. Nella prova contro il tempo sulle strade di Dusseldorf, il co-capitano del Team Movistar, che vede in Nairo Quintana il suo numero uno per la classifica generale, è infatti finito a terra dopo una scivolata provocata con ogni probabilità dall'asfalto reso viscido dalla pioggia che è caduta copiosa per gran parte della crono. L'esperto corridore iberico, nell'atto di affrontare una curva verso sinistra, ha infatti perso contatto con il terreno con la ruota posteriore, battendo violentemente con il coccige prima di andarsi a schiantare contro le transenne.

Immediatamente soccorso dai dottori di corsa e dal massaggiatore della sua ammiraglia, Valverde è apparso parecchio dolorante e il sospetto è che possa essersi procurato più di qualche semplice contusione. La frattura della clavicola, quella più comune tra i ciclisti, in questo caso sembra da escludere vista la dinamica dell'incidente, mentre più plausibile - ma speriamo di no - sarebbe quella del bacino. In ogni caso, dopo questa caduta, Alejandro Valverde è salito sull'ambulanza ed è stato costretto al ritiro dal Tour de France 2017: una gravissima perdita per la Grande Boucle.

