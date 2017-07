DANILO / Calciomercato Juventus: lunedì entra nel vivo la trattativa per il laterale brasiliano

Calciomercato Juventus, Danilo - La Presse

DANILO, CALCIOMERCATO JUVENTUS: SI RICOMPONE LA COPPIA DI TERZINI DEL PORTO CON ALEX SANDRO? - La Juventus potrebbe a breve ricomporre la coppia di terzini che al Porto aveva fatto faville qualche stagione fa. Infatti in questa sessione di calciomercato a Torino potrebbe sbarcare Danilo dal Real Madrid. Questi giocava nel Porto insieme a un altro bianconero e cioè Alex Sandro. La paura dei tifosi però è legata alla mega offerta presentata dal Chelsea di Antonio Conte per il laterale classe 1991. Un'offerta difficile da rifiutare anche per la grande plusvalenza che porterebbe, ma che comunque la società di Corso Galileo Ferraris pare decisa a rifiutare. Sicuramente un calciatore come Danilo è da considerarsi un valore aggiunto, ma se dovesse partire Alex Sandro, dopo Dani Alves, i bianconeri dovrebbero iniziare a fare dei ragionamenti anche sull'altro battente. Staremo a vedere cosa ci diranno i prossimi giorni di calciomercato.

DANILO, CALCIOMERCATO JUVENTUS: DA LUNEDÌ ENTRA NEL VIVO LA TRATTATIVA PER IL LATERALE DEL REAL MADRID - Tra i problemi inaspettati in questa sessione di calciomercato la Juventus dovrà pensare anche a come sostituire Dani Alves. Il terzino brasiliano infatti ha rescisso consensualmente dopo che pareva diventato un leader della squadra allenata da Massimiliano Allegri, lasciando la squadra con un ruolo importante scoperto. E' così che i bianconeri hanno iniziato a pensare a Danilo del Real Madrid, giocatore che nell'ultima stagione ha trovato veramente poco spazio con Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da Sky Sport da lunedì potrebbe iniziare la vera trattativa per trovare un accordo definitivo tra le parti. I bianconeri sembrano intenzionati a chiedere il prestito con obbligo di riscatto, mentre il Real sarebbe più felice di cedere il calciatore a titolo definitivo. Lunedì un intermediario potrebbe volare in Spagna per chiudere la trattativa. Con questa operazione sfumerebbe definitivamente il possibile arrivo in bianconero di Douglas Costa dal Bayern Monaco, questo perché anche Danilo è extracomunitario e la Juventus ha già occupato uno dei due slot disponibili con Rodrigo Bentacur arrivato dal Boca Juniors.

