ITALIA ANGOLA UNDER 19 / Info streaming video e diretta tv: il calendario, risultato live (mondiali basket)

DIRETTA ITALIA-ANGOLA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (MONDIALI BASKET 2017). LA SITUAZIONE - Sabato 1 luglio 2017 scattano i Mondiali di basket Under 19. Oltre ad Italia-Angola sono in programma altre 7 partite: per il gruppo D, quello degli azzurrini, si gioca anche Iran-Stati Uniti alle ore 17:30. Per quanto riguarda gli altri raggruppamenti: nel gruppo A si parte con Nuova Zelanda-Corea del Sud (ore 13:00) ed Argentina-Francia (15:15); per il B avremo invece Germania-Lituania (ore 17:45) ed Egitto-Porto Rico (20:30), mentre nel girone C i primi incroci sono Giappone-Spagna (ore 13:15) e Canada-Mali (15:30). Difficile sbilanciarsi in previsioni alla vigilia del torneo: fari puntati anzitutto sul team USA, che ha vinto le ultime 2 edizioni dei Mondiali Under 19 (nel 2015 in Grecia e nel 2013 in Repubblica Ceca); da quest’anno, la selezione giovanile statunitense è guidata da coach John Calipari, leggendario a livello collegiale tanto da meritarsi, nel 2015, l’inserimento della Naismith Hall of Fame (nel 2012 ha invece vinto il titolo NCAA con i Kentucky Wildcats, che allena tuttora). (aggiornamento di Carlo Necchi)

DIRETTA ITALIA-ANGOLA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (MONDIALI BASKET 2017) - Italia-Angola, valida per i Mondiali di basket Under 19, si gioca sabato 1 luglio 2017 al Cairo Stadium Indoor Halls Complex, nella capitale d’Egitto. La palla a due è in programma alle ore 20:30 italiane. Gli azzurrini allenati da Andrea Capobianco sono inseriti nel gruppo D: oltre all’Angola gli avversari saranno Iran (domenica 2 luglio ore 20:00) e Stati Uniti (martedì 4 ore 16:00). Un girone che sulla carta dovrebbe vedere l’Italia lottare per la prima posizione con gli USA, attenzione però alle nazionali di Iran ed Angola che riservano maggiori incognite, e si scopriranno con il proseguire del torneo.

I Mondiali di basket Under 19 si compongono di una prima fase a gironi da 4 squadre ciascuno, per un totale di 16 nazionali partecipanti. Al termine di questo primo turno, nessuno sarà eliminato: tutte le squadre accederanno al tabellone degli ottavi incrociandosi in base ai piazzamenti ottenuti nei 4 gruppi. In particolare le prime classificate incroceranno le ultime, le seconde invece saranno accoppiate alle terze. Tutte le partite degli ottavi sono in programma mercoledì prossimo (5 luglio), mentre da venerdì 7 si procederà con quarti di finale, semifinali e le due finali per l’assegnazione delle medaglie (terzo-quarto posto e primo-secondo).

Per i Mondiali Under 19, lo staff tecnico dell’Italia -formato da Andrea Capobianco e dai suoi assistenti, Fabrizio Ambrassa e Massimo Galli- ha selezionato i seguenti giocatori: le guardie Lorenzo Penna (19 anni), Michele Antelli (19), Alessandro Pajola (17), Riccardo Visconti (18), Tommaso Oxilia (19), Guglielmo Caruso (17) e Isacco Lovisotto (19); poi le ali Federico Massone (19 anni), Lorenzo Bucarelli (19), Andrea Mezzanotte (19), Alessandro Lever (18) e David Albright Okeke (18), infine i pivot Davide Denegri (19 anni) ed Alessandro Simioni (19).

L’Angola si presenta come un avversario da scoprire: nel ranking FIBA occupa la ventinovesima posizione e si è qualificata ai Mondiali vincendo gli ultimi campionati d’Africa Under 18, disputati l’anno scorso in Rwanda e conquistati senza perdere nemmeno un match (8 vittorie, in finale contro l’Egitto per 86-82 dopo un overtime). La partita di basket tra Italia ed Angola, valida per la prima giornata dei Mondiali Under 19, sarà trasmessa in diretta streaming video dal canale YouTube ufficiale della FIBA, raggiungibile all’indirizzo www.youtube.com/FIBAWorld.

