JAN BAKELANTS/ Rapporti intimi con le Miss prima del Tour de France: bufera sul ciclista

JAN BAKELANTS, BUFERA SUL CICLISTA PRIMA DEL TOUR DE FRANCE:"LE MISS DEL PODIO.." (OGGI, 1 LUGLIO 2017) - Scatta oggi, dalla Germania, il Tour de France 2017, ma è già tempo di scandali e bufere prima della partenza della Grande Boucle. A creare un polveronesono state le dichiarazioni Jan Bakelants, buon corridore della AG2R La Mondiale, che al quotidiano belga (come lui) Heet Laaste Nieuws ha rilasciato alcune dichiarazioni giudicate da più parti "sessiste". A provocarle le domande piccanti dell'intervistatore, il quale, come riporta Il Giornale, ha chiesto a Bakelants:"Cosa ti porterai al tour, Jan?". Pronta la risposta del ciclista:"Una scatola di preservativi, non si sa mai. Con le miss che ci sono in giro...".

Una battuta infelice, volta a sottolineare come le miss che premiano i corridori a fine gara possano essere bottino ambito e allo stesso tempo facile. Un Bakelants che non c'ha messo molto a cadere nella "trappola" del giornalista, anzi. Alla domanda su quanto fosse duro osservare un periodo d'astinenza durante le 3 settimane di corsa, il ciclista ha spiegato che ci sono comunque i film porno, prima di aggiungere la frase della discordia:"Mi porterò da casa un pacchetto di profilattici. Non si sa mai che cosa abbiano in mente le miss del podio". Frasi che hanno provocato l'immediata reazione da parte della Grande Boucle, che ha chiesto al ciclista di scusarsi, della squadra del belga, che ha preso le distanze dal corridore specificando in un comunicato che "Bakelants ha fatto una battuta di cattivo gusto: ce ne scusiamo con gli organizzatori e con le persone che si sono sentite offese dalle parole di Jan".

