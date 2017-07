LEO MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO SPOSI/ Matrimonio celebrato a Rosario davanti a 260 invitati, foto

Leo Messi e Antonella Roccuzzo

MATRIMONIO LEO MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO - Il matrimonio di Lionel Messi e della sua storica fidanzata Antonella Roccuzzo è stato celebrato ieri a Rosario in Argentina. La coppia ha confermato di tenere molto alle proprie origini, scegliendo il paese in cui hanno vissuto da piccoli e nel quale si sono conosciuti. La neo-signora Messi, infatti, aveva soltanto 5 anni (era la cugina di un caro amico di Leo) quando per la prima volta ha incontrato l'attuale marito e padre dei suoi due figli Thiago e Mateo. Il rito si è tenuto presso lo stupendo Hotel Pullman del City Center dove sono giunti ben 260 invitati, tra i quali i compagni di squadra del Pallone d'Oro. Tra di essi non poteva mancare Gerard Pique in compagnia della stella della musica Shakira.

La sposa ha seguito le previsioni della vigilia, secondo le quali avrebbe indossato un abito della famosa stilista spagnola Rosa Clara. Niente Dolce & Gabbana, invece, per Leo Messi che per l'occasione ha preferito un'altro stilista italiano ovvero Giorgio Armani. La cerimonia ha reso necessario un incredibile dispiegamento di Forze dell'Ordine, considerando che il Resort scelto per le nozze si trova in una zona abbastanza problematica. Sono stati ben 400 i poliziotti chiamati per tale avvenimento blindatissimo, che sicuramente per diversi anni resterà nella mente degli argentini. Clicca qui per vedere le foto degli sposi.

