MOTO2 GRIGLIA DI PARTENZA / Franco Morbidelli in pole position! GP Germania 2017, Sachsenring

Griglia di partenza Moto2: Franco Morbidelli (LaPresse)

MOTO 2, FRANCO MORBIDELLI IN POLE POSITION: GRIGLIA DI PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING - Franco Morbidelli non delude l’attesa: il pilota italiano scatterà dalla prima posizione della griglia di partenza della Moto2 al Sachsenring, dove precederà il compagno di squadra Alex Marquez. Sabato pomeriggio dunque da ricordare per la scuderia Marc VDS, ma soprattutto per Morbidelli che conquista la quinta pole position su nove gare stagionali e potrà dunque scattare domani dalla migliore posizione possibile per cercare un’altra vittoria o almeno di consolidare il primo posto nella classifica iridata della Moto2. Per Morbidelli il miglior tempo è stato di 1’32”159, con un vantaggio di ben 253 millesimi sul fratello d’arte Alex Marquez, dunque per Franco è una prestazione davvero eccellente. Terzo posto per il tedesco Sandro Cortese, quarto il nostro Mattia Pasini che dimostra di vivere un buon momento di forma. Non è invece andato oltre la settima posizione lo svizzero Thomas Luthi, che è il primo inseguitore di Morbidelli nella classifica generale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.1 1'32.159 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 240.9 1'32.412 0.253 / 0.253 3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 243.3 1'32.536 0.377 / 0.124 4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.6 1'32.678 0.519 / 0.142 5 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 240.5 1'32.747 0.588 / 0.069 6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 242.5 1'32.801 0.642 / 0.054 7 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 244.7 1'32.831 0.672 / 0.030 8 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 240.2 1'33.074 0.915 / 0.243 9 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 242.8 1'33.194 1.035 / 0.120 10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.2 1'33.313 1.154 / 0.119 11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 239.2 1'33.322 1.163 / 0.009 12 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 239.7 1'33.552 1.393 / 0.230 13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 242.4 1'33.656 1.497 / 0.104 14 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 243.1 1'33.724 1.565 / 0.068 15 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 241.5 1'33.857 1.698 / 0.133 16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 241.9 1'33.907 1.748 / 0.050 17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 240.6 1'33.908 1.749 / 0.001 18 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 241.9 1'33.979 1.820 / 0.071 19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 239.0 1'34.105 1.946 / 0.126 20 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 241.1 1'34.130 1.971 / 0.025 21 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 244.4 1'34.190 2.031 / 0.060 22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 241.6 1'34.285 2.126 / 0.095 23 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 240.1 1'34.392 2.233 / 0.107 24 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.2 1'34.568 2.409 / 0.176 25 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.1 1'34.788 2.629 / 0.220 26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 239.4 1'35.028 2.869 / 0.240 27 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 240.4 1'35.191 3.032 / 0.163 28 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 239.0 1'35.634 3.475 / 0.443 29 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 239.5 1'36.021 3.862 / 0.387 30 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 241.5 1'36.770 4.611 / 0.749 31 22 Federico FULIGNI ITA Forward Racing Team Kalex 240.2 1'37.733 5.574 / 0.963 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.7 1'41.650 9.491 / 3.917

MOTO 2, FRANCO MORBIDELLI IN PISTA, GRIGLIA DI PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING - Franco Morbidelli è l’uomo più atteso nella lotta alle prime posizioni della griglia di partenza della Moto2 al Sachsenring, dove manca solamente la classe di mezzo per completare il quadro delle qualifiche in vista del Gran Premio di Germania di domani. D’altronde, è anche giusto che sia così: Morbidelli infatti è al comando della classifica della Moto2, ha conquistato per quattro volte nelle precedenti otto gare il primo posto sulla griglia di partenza e questa mattina ha stabilito la migliore prestazione nella FP3, a dimostrazione di un feeling molto buono con il circuito del Sachsenring. Adesso però non ci resta altro da fare che cedere la parola alla pista tedesca, perché la Moto2 sta per vivere il momento topico del proprio sabato… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTO 2, FRANCO MORBIDELLI SUGLI SCUDI, GRIGLIA DI PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING - Franco Morbidelli sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti per la lotta alle prime posizioni della griglia di partenza della Moto2 al Sachsenring e il sabato mattina ha portato ottime notizie al leader della classifica iridata della classe di mezzo del Motomondiale. Infatti Franco Morbidelli ha ottenuto il miglior tempo nella FP3 del Gran Premio di Germania della Moto2 facendo fermare i cronometri in 1’24”130, precedendo di ben quattro decimi - un’enormità su un tracciato così corto - il secondo classificato, che è il tedesco Marcel Schrotter, evidentemente aiutato da un buon feeling con la pista di casa. Poi i distacchi si fanno decisamente più ridotti, tanto che nello spazio di 20 millesimi da Schrotter troviamo anche il giapponese Takaaki Nakagami e il nostro Simone Corsi. Quinta posizione per il portoghese Miguel Oliveira, che precede lo svizzero Thomas Luthi e lo spagnolo Alex Marquez, cioè i primi inseguitori di Morbidelli in classifica. Inutile dire che Franco firmerebbe per avere una griglia di partenza molto simile a questa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTO 2, FRANCO MORBIDELLI COMANDERÀ LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING? - La griglia di partenza della classe Moto2 al Gran Premio di Germania 2017 sarà determinata dall’esito delle qualifiche del Sachsenring che avranno luogo oggi pomeriggio e chiuderanno il programma di tutte le sessioni delle varie classi del Motomondiale. Che cosa potremmo attenderci? Per prima cosa, andiamo a vedere chi aveva conquistato la prima posizione sulla griglia di partenza nei precedenti appuntamenti della Moto2. Sicuramente il principale protagonista della stagione è stato fino a questo momento il nostro Franco Morbidelli, che ha conquistato la bellezza di quattro pole position nelle prime otto uscite - d’altronde alla domenica ha fatto ancora meglio, con ben cinque vittorie. Di certo in primo piano ci sono le Kalex del team Marc VDS, dal momento che altre due partenze al palo sono state ottenute dal compagno di squadra di Morbidelli, cioè lo spagnolo fratello d’arte Alex Marquez. Infine, le ultime due pole position sono andate una al portoghese Miguel Oliveira e l’altra allo svizzero Thomas Luthi, che di Morbidelli è il primo inseguitore nella classifica del Mondiale Piloti della Moto2.

Per cercare di immaginare quello che potrà succedere oggi pomeriggio, facciamo adesso una breve analisi di quello che è successo ieri nelle prime due sessioni di prove libere. Al mattino il miglior tempo era stato stabilito dal portoghese Miguel Oliveira proprio davanti a Franco Morbidelli, che dunque ha iniziato con il piede giusto il weekend del Sachsenring. Il pilota italiano si è confermato fra i migliori anche al pomeriggio, chiudendo al terzo posto la FP2 nella quale però il miglior tempo è stato stabilito proprio dal suo primo inseguitore nella classifica iridata, lo svizzero Thomas Luthi, che al mattino non era andato oltre l’undicesima posizione. In calo nel pomeriggio invece Oliveira, passato dal primo al settimo posto. Tra gli altri italiani hanno fatto bene Simone Corsi al mattino e Francesco Bagnaia al pomeriggio, entrambi quarti, ma certamente l’italiano che ha iniziato meglio il weekend è stato il solito Franco Morbidelli, che anche al Sachsenring promette di farci divertire, dopo avere già quasi monopolizzato la prima parte della stagione, che si chiuderà appunto con questo Gran Premio di Germania.

© Riproduzione Riservata.