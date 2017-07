MOTOCROSS / Qualifiche GP Portogallo Agueda 2017: l'ultimo precedente, info streaming video, diretta tv (oggi)

Mondiale Motocross: nel week-end si corre in Portogallo (LAPRESSE)

MOTOCROSS, QUALIFICHE GP PORTOGALLO AGUEDA 2017: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE PROVE MXGP (OGGI SABATO 1 LUGLIO). IL PRECEDENTE - Come abbiamo già accennato, il Gran Premio del Portogallo torna nel calendario del Mondiale motocross dopo quattro anni: l’ultima volta in cui il Circus del motocross fece tappa in terra lusitana, sempre sul circuito di Agueda, risale infatti al 2013, quando il Gp Portogallo era però collocato in un altro periodo dell’anno, cioè ad inizio maggio. Le due gare furono vinte dal francese Gautier Paulin e dal nostro Tony Cairoli, anche se fu il transalpino a conquistare il Gran Premio perché alla vittoria unì un secondo posto nell’altra gara, mentre per Cairoli ci furono un primo e un terzo posto. Salirono sul podio anche due piloti belgi, Clement Desalle con un secondo posto e Ken De Dycker con un terzo posto, dividendosi dunque gli unici due piazzamenti lasciati liberi da Cairoli e Paulin. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOCROSS, QUALIFICHE GP PORTOGALLO AGUEDA 2017: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE PROVE MXGP (OGGI SABATO 1 LUGLIO) - Prosegue il campionato del mondo di Motocross 2017, che nel week-end fa tappa in Portogallo per il suo dodicesimo appuntamento. Si corre al Crossodromo di Agueda, circuito in terra rossa con saliscendi continui, che torna ad ospitare una gara di Motocross quattro anni dopo l’ultima volta. Era il 2013 e a vincere il Gran Premio fu l’italiano Tony Cairoli, che al termine della stagione si laureò compaiono del mondo per la settima volta.

Oggi Cairoli è ancora in testa al campionato MXGP e a caccia del nono titolo personale, che lo farebbe entrare ancora di più nella leggenda di questo sport. Il trentunenne pilota siciliano è reduce dal bel successo ottenuto nel Gran Premio d’Italia, che si è corso una settimana fa in Lombardia: la classifica del campionato Motocross vede ora Cairoli in testa con la sua KTM a quota 421 punti; seguono il francese Gautier Paulin (team Husqvarna) con 364 punti e il belga Clement Dedalee (Kawasaki) con 361.

Acompletare la top ten l’olandese Jeffrey Herlings (KTM, 335 punti), lo sloveno Tim Gajser (Honda, 282), il francese Romain Febvre (Yamaha, 275), il belga Jeremy Van Horebeek (Yamaha, 261), il tedesco Maximilian Nagl (Husqvarna, 255), il russo Evgeny Bobryshev (Honda, 245) e lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha, 227). Cairoli comanda con 67 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il transalpino Paulin: mancano otto gare al termine del Mondiale Motocross e per il pilota italiano l’alloro numero 9 sembra potersi materializzare all’orizzonte; è però ancora presto per cantare vittoria e la concorrenza cercherà di accorciare il gap a partire già dal Gran Premio di Agueda.

Per quanto riguarda il week-end lusitano di Motocross, nella giornata di sabato 1 luglio il primo appuntamento è per le ore 12:15, quando cominceranno le prove libere; a seguire le qualifiche dalle ore 15:00 e il qualifying race alle 17:10. Domenica 2 luglio le gare: la prima dalle ore 14:15 e la seconda alle 17:10. Per prove libere e qualifiche non è prevista copertura televisiva, mentre domenica il canale Eurosport 2 HD, numero 373 di Mediaset Premium e 211 di Sky, trasmetterà in diretta tv gara-2 del Gran Premio del Portogallo; per gli abbonati ci sarà la possibilità di seguire il Gran Premio anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione PremiumPlay e SkyGo.

