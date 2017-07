Radja Nainggolan (LaPresse)

NAINGGOLAN ALL'INTER? CALCIOMERCATO ROMA, GALANTE: I NERAZZURRI DEVONO PUNTARE SU DI LUI (OGGI 1 LUGLIO 2017) - Radja Nainggolan diventa a sorpresa il nuovo obiettivo di calciomercato dell'Inter dopo esserlo stato a lungo e poi essere finito fuori dal mirino. L'affare che ha portato Antonio Rudiger però ha fatto capire al club meneghino che la Roma è disposta a cedere i suoi top player se presentata una giusta offerta economica. Di questa situazione ha parlato Fabio Galante, ex calciatore del club nerazzurro, ai microfoni di FcInterNews sottolineando: "Qual è il top player sul quale si dovrebbe puntare nel calciomercato? Io dico Radja Nainggolan. Luciano Spalletti lo conosce molto bene. Uno con le sue caratteristiche e le sue qualità sarebbe perfetto per il gioco dell'ex tecnico della Roma. Potrebbe davvero fare la differenza". Staremo a vedere se davvero questo affare sarà portato a termine, fatto sta che il club nerazzurro ha la possibilità di offrire un compenso importante sia alla Roma che al calciatore in questione. (agg. di Matteo Fantozzi)

NAINGGOLAN ALL'INTER? CALCIOMERCATO ROMA: SPALLETTI CI RIPROVA, PRONTO UN MAXI-INGAGGIO PER RADJA (OGGI 1 LUGLIO 2017) - Radja Nainggolan torna ad essere un grande obiettivo di calciomercato per l’Inter. Abbiamo già parlato dell’offerta preparata dai nerazzurri per convincere la Roma, le cui richieste restano però decisamente alte. Cosa offrirebbe invece l’Inter al centrocampista belga per convincerlo a lasciare i giallorossi e raggiungere a Milano Luciano Spalletti? Al giocatore sarebbe stato offerto un contratto da 5,5 milioni di euro a stagione, più altri 2 di bonus legati ai risultati ottenuti in maglia nerazzurra, dunque Nainggolan potrebbe arrivare a guadagnare un massimo di 7,5 milioni all’anno all’Inter. Offerta sicuramente molto alta, che potrebbe far vacillare il giocatore della Roma, anche se per Suning il problema principale potrebbe essere quello di convincere la società del presidente James Pallotta, che non ha certamente intenzione di rinunciare a Nainggolan. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAINGGOLAN ALL'INTER? CALCIOMERCATO ROMA: SPALLETTI CI RIPROVA (OGGI 1 LUGLIO 2017) - Per Radja Nainggolan c’è un ritorno di fiamma da parte dell’Inter, che su input di Luciano Spalletti ne fa uno dei principali obiettivi del suo calciomercato estivo. Infatti la trattativa fra la Roma e i nerazzurri è ripartita, anche se ovviamente la situazione è complessa, perché i giallorossi farebbero partire Nainggolan solo in presenza di un’offerta che non si può rifiutare, a maggior ragione perché in questo caso il centrocampista belga andrebbe a rinforzare una rivale diretta in campionato. La richiesta è di almeno 60 milioni di euro, perché questa è la valutazione che la Roma fa di Nainggolan. L’Inter sarebbe disposta ad arrivarci, ma inserendo anche Stevan Jovetic come parziale contropartita tecnica, dunque l’offerta dei nerazzurri potrebbe aggirarsi attorno ai 45 milioni cash più il cartellino del giocatore montenegrino, che è rientrato all’Inter dopo avere trascorso l’ultima metà della scorsa stagione in prestito al Siviglia, che però non ha esercitato il diritto di riscatto che era fissato a 13 milioni.

Jovetic potrebbe essere un buon nome per il reparto d’attacco della Roma, che deve sostituire l’ormai ex giallorosso Mohamed Salah, tuttavia la società del presidente James Pallotta preferirebbe un’offerta interamente economica di 60 milioni più bonus, arrivando così ad una cifra che potrebbe anche aggirarsi attorno ai 70 milioni. Insomma, per Radja Nainggolan le parti sono ancora piuttosto lontane e di conseguenza questo potrebbe diventare uno dei tormentoni più caldi di una estate di calciomercato che sarà ancora molto lunga. D’altronde Nainggolan è abituato a vivere situazioni di questo tipo, perché spesso è stato al centro di trattative - in particolare con il Chelsea - che però non si sono mai concretizzate. La speranza dei tifosi della Roma è naturalmente questa, mentre i sostenitori dell’Inter sperano che, ormai superata la fatidica soglia del 30 giugno con i paletti legati al fair-play finanziario, Suning posta iniziare a sfruttare nel migliore dei modi le proprie disponibilità economiche.

