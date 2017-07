PALIO DI SIENA 2017/ Stasera la quinta prova. Info streaming video e diretta tv

Palio di Siena (LaPresse)

PALIO DI SIENA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, IL PROGRAMMA: QUARTA E QUINTA PROVA (OGGI SABATO 1 LUGLIO) STASERA LA QUINTA PROVA - Il Palio di Siena 2017 si avvicina, nonostante il maltempo abbia costretto l'organizzazione ad annullare diverse prove. L'ultima questa mattina, quando il Comune di Siena ha emesso un comunicato nel quale spiegava che non vi erano le condizioni di sicurezza necessarie per poter disputare la quarta prova, in programma alle ore 9:00. Il motivo? Le forti piogge che si sono abbattute sulla città toscana nelle scorse ore, che hanno reso il tufo bagnato e scivoloso. Un pericolo troppo grande per fantini e cavalli, costretti ad assistere ancora una volta alla bandiera verde sulle trifore di Palazzo pubblico. Adesso tutti i riflettori sono puntati sulla quinta prova, quella comunemente definita prova generale del Palio. Appuntamento alle 19:45 in piazza del Campo. (agg. Giuliani Federico)

PALIO DI SIENA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, IL PROGRAMMA: QUARTA E QUINTA PROVA (OGGI SABATO 1 LUGLIO) PREVISIONI METEO INCORAGGIANTI - Dopo l'annullamento della quarta prova del Palio di Siena 2017 a causa delle abbondanti precipitazioni, gli appassionati dell'evento possono tirare un sospiro di sollievo per l'appuntamento in programma questa sera con la Prova Generale. Non dovrebbero esserci intoppi climatici, stando a quanto riferiscono i principali portali di previsioni meteo. Il pomeriggio dunque vedrà qualche schiarita nel cielo di Siena, con una tendenza positiva fino a sera. Nessuna precipitazione in vista, il bel tempo dovrebbe tornare protagonista nelle prossime ore. Ci aspettiamo un grande Palio, adesso l'attesa è veramente spasmodica. Fantini e cavalli pronti, la città pure... (agg. Jacopo D'Antuono)

PALIO DI SIENA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, IL PROGRAMMA: QUARTA E QUINTA PROVA (OGGI SABATO 1 LUGLIO) UFFICIALE: QUARTA PROVA ANNULLATA - Palio di Siena 2017, il Comune ha deciso. Dopo una lunga riunione svolta in mattinata, alla fine è stata ufficialmente annullata la quarta prova, originariamente in programma per questa mattina alle ore 9:00 in piazza del Campo. Troppa la pioggia scesa nelle ore scorse sulla città toscana, e altissimo il rischio di incidenti per fantini e cavalli, data l'inagibilità del tufo, bagnato e scivoloso. Ieri era già stata annullata la terza prova sempre per maltempo, ed era stato comunicato il posticipo della quarta per consentire la pulizia della piazza. Si parlava di un ritardo di qualche ora e del nuovo inizio previsto tra le 11 e le 13:30. Niente da fare: la quarta prova è stata cancellata. La decisione è maturata in comune accordo tra sindaco, capitani e organizzatori della gara. Dal trifore del Palazzo Comunale è dunque comparsa nuovamente la bandiera verde. A questo punto il prossimo appuntamento è previsto per stasera, con la Prova Generale che diventa di fatto la seconda prova reale in vista del Palio di domani. (agg. Giuliani Federico)

PALIO DI SIENA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, IL PROGRAMMA: QUARTA E QUINTA PROVA (OGGI SABATO 1 LUGLIO) RIUNIONE IN CORSO: SI PARTE ALLE 11? - Fiato sospeso per la quarta prova del Palio di Siena 2017. Il Comune, dopo aver cancellato la prova di ieri, ha optato per posticipare anche l'evento di stamani, il cui inizio era previsto per le ore 9:00 in piazza del Campo. Il motivo di una simile scelta è da ricollegarsi al maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore su tutta l'Italia, e che in particolare si è accanito con forti piogge in Toscana e sulle colline senesi. L'acqua ha reso l'anello di tufo molto scivoloso e dunque, per i fantini e i cavalli, rischiano di non esserci le giuste condizioni di sicurezza. In questo momento è in corso una riunione tecnica a cui stanno partecipando esponenti del comune e deputati della Festa. Non è stata esposta la bandiera verde, che indica l'annullamento, ma quella bianca. Possibile che la quarta prova venga posticipata alle ore 11. Intanto gli operai continuano a lavorare per ripulire al meglio il percorso. Seguono aggiornamenti. (agg. Giuliani Federico)

PALIO DI SIENA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, IL PROGRAMMA: QUARTA E QUINTA PROVA (OGGI SABATO 1 LUGLIO) QUARTA PROVA POSTICIPATA PER PIOGGIA - Il maltempo mette ancora una volta il bastone tra le ruote del Palio di Siena 2017. Questa mattina sarebbe dovuta scoccare la quarta prova della manifestazione, di fatto la seconda effettiva, con orario previsto alle 9:00. Il Comune di Siena ha tuttavia emesso un comunicato nella serata di ieri in cui ha rilasciato un'importante comunicazione. Ieri sera è saltata quella che doveva essere la terza prova. “La persistente pioggia che sta continuando a cadere sulla città – si legge nell'avviso – non permette l'effettuazione della terza prova”. Stesso destino anche per la quarta prova di stamani. “La la decisione definitiva – continua il Comune - verrà assunta nella mattinata di sabato dopo verifica tecnica della praticabilità della pista, al fine di garantire la sicurezza dei cavalli e dei fantini”. Le forti piogge hanno dunque reso impraticabile l'anello di tufo di piazza del Campo, che dovrà essere ripulito. La quarta prova è stata posticipata. (agg. Giuliani Federico)

PALIO DI SIENA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, IL PROGRAMMA: QUARTA E QUINTA PROVA (OGGI SABATO 1 LUGLIO) – Siamo alla vigilia del Palio di Siena 2017: oggi, sabato 1 luglio, sarà una giornata naturalmente molto importante nel cammino di avvicinamento al Palio del 2 luglio, cioè quello dedicato alla Madonna di Provenzano. Il programma della giornata odierna - tempo permettendo - prevede altre due prove sulla distanza dei tre giri intorno alla splendida Piazza del Campo, simbolo di Siena in tutto il mondo. Alle ore 9.00 - orario indicativo, perché va ripulita la pista dopo le piogge dei giorni scorsi - ecco la quarta prova (anche se di fatto sarebbe solo la seconda), con ingresso fra i canapi nell’ordine inverso rispetto a quello della sera precedente. Alle ore 19.45 si terrà invece la quinta prova, che è considerata la prova generale del Palio, anche se ne verrà disputata ancora una domani (la cosiddetta ‘provaccia’). Stasera l’ingresso fra i canapi sarà secondo il numero che i cavalli avevano all’orecchio all’atto del sorteggio. Il primo scoppio del mortaretto ci sarà alle 18.45, poi l’inizio dello sgombero alle 19.15 e l’uscita dal Cortile del Podestà alle 19.45. Prima della prova, sarà immancabile la tradizionale "carica" dei carabinieri a cavallo.

Fin qui, l’aspetto che possiamo definire più strettamente agonistico. La sera della vigilia però è soprattutto caratterizzata da quello che succede a partire dalle ore 20.30 in ogni contrada che gareggia nel Palio - cioè questa volta Pantera, Onda, Leocorno, Torre, Civetta, Selva, Aquila, Tartuca, Giraffa e Bruco. L’appuntamento sarà con la tradizionale Cena della Prova Generale: dirigenti, contradaioli, ospiti e anche turisti si riuniscono a cena in onore dei protagonisti della giostra. Al tavolo d’onore con i maggiorenti della Contrada è il fantino. Canti, discorsi ed auspici per il successo della propria Contrada caratterizzano questi eventi che contribuiscono in modo speciale al fascino di un evento unico al mondo.

Ricordiamo allora quali saranno i protagonisti del Palio di Siena 2017, cioè fantini e cavalli: PANTERA - Enrico Bruschelli detto Bellocchio in sella a Mississipi, ONDA - Giovanni Atzeni detto Tittia su Porto Alabe, LEOCORNO - Dino Pes detto Velluto su Quasimodo de Gallura, TORRE - Sebastiano Murtas detto Grandine su Querida de Marchesana, CIVETTA - Andrea Mari detto Brio su Smeraldo Nulese, SELVA - Andrea Coghe su Solu Tue Due, AQUILA - Carlo Sanna detto Brigante su Renalzos, TARTUCA - Gigi Bruschelli detto Trecciolino su Tornasol, GIRAFFA - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Sarbana, BRUCO - Alberto Ricceri detto Salasso in sella a Su Re.

Intanto cresce sempre di più l’attesa per la giornata campale del 2 luglio, che ruota per intero attorno alla gara - a maggior ragione quest’anno, cadendo di domenica. Ricordiamo che la prove non saranno trasmesse in diretta tv; tuttavia gli appassionati del Palio di Siena avranno l’opportunità di gustarsi ogni singolo evento anche della giornata odierna, sabato 1 luglio – dunque la quarta e la quinta prova – in diretta streaming video, grazie al sito sienafree.it che darà spazio all’appassionante giornata senese.

