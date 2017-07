Diretta/ Rally di Polonia 2017: Neuville vince la Baranowo 2! Info streaming video e tv (Mondiale Wrc, oggi)

Diretta Rally di Polonia - LaPresse (immagine di repertorio)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) VIA ALLA POZEZDRZE 2 - Il Rally di Polonia 2017 è entrato nel vivo con la SS16 di Pozezdrze 2, percorso di 21.24 chilometri che chiamerà i piloti a un impegno non da poco. Craig Breen è stato il primo a scendere in pista e ha chiuso momentaneamente in settima posizione con un tempo di 10:40. Breen ha avuto problema elettrico, che ha contribuito a penalizzare la prestazione dell'irlandese. Dopo di lui è stata la volta di Mikkelsen ed Evans: il norvegese ha chiuso secondo con un crono di 10:32.9 mentre il britannico si è accontentato della quinta piazza con un 10:35.1. Hanninen ha ottenuto l'ottava posizione (10:42.1) mentre Lefebvre la quarta (10:34.4). Arriviamo ai primi tre posti, che in attesa dei big sono occupati rispettivamente dallo spagnolo Sordo, primo con 10:28.2, Mikkelsen e Suninen (10:33.7). La situazione cambia con l'ingresso in pista di Paddon e Ogier. Il neozelandese fa registrare 10:23.4 e vola primo; il francese si piazza secondo grazie al tempo di 10:26.1. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) NEUVILLE RIBALTA TUTTO - È da poco finita la Baranowo 2, SS15 di 15.55 chilometri valida per il Rally di Polonia 2017. Il vincitore è stato Thierry Neuville con un tempo di 7:47.9 davanti al rivale Tanak, fermatosi a 7:49.6. Sul gradino più basso del podio troviamo il finlandese Latvala, che ha fatto registrare un valore di 7:51.7. Al quarto posto ecco il neozelandese Paddon, che si accontenta di 7:52.9. Al quinto posto il francese Ogier (7:53.9), che riscatta le balbettanti prove precedenti. La top 10 è completata dall'altro finlandese, Suninen (7:55.6), dal francese Lefebvre (7:57.9), da Breen (7:59.8), dallo spagnolo Sordo (8:00.4) e dal norvegese Mikkelsen (8:01.3). Completano la classifica di stage Evans, Ostberg, Hanninen, Veiby, Gorban, Raoux e Serderidis. Nella classifica generale il tedesco Neuville è in vantaggio su Tanak, che tallona il tedesco da vicino. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) TANAK IN VETTA - Prosegue il Rally di Polonia 2017, arrivato oggi alla SS15, la Baranowo 2, percorso di 15.55 chilometri. Il primo pilota a scendere in pista, come detto, è stato Breen, che ha chiuso la sua prestazione ottenendo un tempo di 7:59.8. L'irlandese, in questo momento, si trova in settima posizione. Dopo di lui è stata la volta di Mikkelsen, ma il norvegese ha fatto ancora peggio chiudendo in nona posizione con un crono di 8:01.3. Male anche Evans (8:04.7), decimo, Ostberg (8:07.0), undicesimo, e Hanninen (8:15.9), dodicesimo. Al primo posto troviamo invece Tanak, con un tempo di 7:49.6. Alle sue spalle troviamo il finlandese Latvala (7:51.7) e il neozelandese Paddon (7:52.9). Ogier ha rimediato le prove precedenti e attualmente è quarto (7:53.9); Suninen è quinto (7:55.6) mentre Lefebvre è sesto (7:57.9). (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) VIA ALLA BARANOWO 2 - Restano altri 5 stage da completare oggi per il Rally di Polonia 2017. Il ciclo riparte dopo la pausa con Baranowo 2, percorso di 15.55 chilometri. Differentemente da quanto previsto dal programma, l'inizio della SS15 è previsto per le 14:19 e non per le 14:08. Prima di concentrarci sulla gara dobbiamo menzionare i problemi avuti al paraurti anteriore dalla vettura di Ogier nella SS13, che hanno penalizzato non il francese nel proseguo dell'evento. Dobbiamo inoltre aggiungere che Michelin ha confermato che tutti i suoi piloti hanno gomme morbide per il ciclo pomeridiano. Tornando alla corsa, il primo pilota a scendere in pista è l'irlandese Breen. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) KRUKLANKI 1 A NEUVILLE - È appena terminato Kruklanki 1, il percorso di 19.58 chilometri valido per il Rally di Polonia 2017. L'SS14, quarto stage odierno, è stato vinto da Thierry Neuville, che grazie a questo successo torna in testa alla classifica della competizione, scavalcando l'estone Tanak. Andiamo subito a vedere l'esito della tappa, con il tedesco Neuville primo con un tempo di 10:08.5. Dietro a lui si sono piazzati il finlandese Latvala e lo stesso Tanak: i due hanno girato rispettivamente in 10:11.7 e 10:12.9. Il neozelandese Paddon ha riscontrato qualche difficoltà e si è dovuto accontentare del quarto posto con un tempo di 10:14.5. Il francese Lefebvre è invece quinto (10:21.4), con l'altro finlandese, Suninen, sesto (10:22.5). Il norvegese Mikkelsen ha chiuso settimo a 10:22.8 mentre lo spagnolo Sordo, autore di una discreta prestazione, si è piazzato ottavo (10:25.1). Chiudono la top 10 Ostberg (10:25.3) e Ogier (10:26.3). Completano il quadro Breen (10:29.6), Hanninen (10:35.1), Evans (10:36.9) e Gorban (11:17.9). (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) LEFEBVRE IN TESTA - Il Rally di Polonia 2017 prosegue con il quarto step, Kruklanki 1, il percorso di 19.58 chilometri che si snoda tra viste mozzafiato e creste del tutto particolari, soprattutto nel finale. In generale possiamo dire che alcune parti sono ampie, altre più strette e fiancheggiate da alberi, ma la velocità media dei piloti resta alta su tutto il tracciato. Craig Breen è il primo a scendere in strada e realizza un crono di 8.00.6. L'irlandese è rimasto deluso di quanto fatto e ha così commentato la sua prestazione: “Abbiamo abbattuto un paio di balle di fieno perdendo molti secondi, è stata la fase più difficile del ciclo”. Il norvegese Mikkelsen per il momento è invece al comando, con un tempo di 10:22.8 e un vantaggio di +6.8 da Breen, terzo. L'altro norvegese, Ostberg, è secondo con un time di 10:25.3 e 2.5 di distacco dalla vetta. Infine il britannico Evans, quarto a 7,3 da Mikkelsen e con un tempo di 10:36.9. Attenzione però perché la discesa in campo di Lefebvre e dei due finlandesi, Suninen e Hanninen, fa cambiare faccia alla classifica. Il francese schizza in testa con un tempo di 10:21.4, mentre Suninen è secondo grazie al suo 10:22.5; Hanninen è invece sesto (10.35.1). (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) GOLDAP 1 A PADDON - Prosegue il Rally di Polonia 2017, con i 14.75 chilometri della Goldap 1. Il primo pilota a scendere in pista è stato Breen, che non ha effettuato una buona prestazione e che si ritrova momentaneamente in nona posizione con un crono di 7:30.3. Chi invece ha brillato è stato il neozelandese Paddon, in testa con un tempo di 7:24.1. Alle sue spalle il tedesco Neuville (7:25.5 e +1.4) e l'estone Tanak al terzo posto (7:25.9). Il francese Lefebvre è quarto (7:26.0) mentre il norvegese Mikkelsen (7:26.7) precede Evans (7:28.0) in quinta posizione. Chiudono la top 10 il finlandese Latvala (7:28.1), l'altro norvegese Ostberg (7:29.3), Breen e Sordo (7:30.9). Stuninen è undicesimo (7:35.0), davanti a Ogier (7:38.8), Hanninen (7:38.8), Gorban (8:13.1), Raoux (8:45.2) e Serderidis (9:19.3). Prossimo appuntamento: Kurkulanki 1. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) VIA AL GOLDAP 1 - Prosegue il Rally di Polonia 2017. Dopo Branowo 1 e Pozezdrze 1, adesso è la volta di Goldap 1, un percorso di 14.75 chilometri dotato di repentini cambi di superficie. Il tratto è molto complicato per i piloti, dal momento che la strada passa dall'avere una base più dura a una ricca di ghiaia sciolta. Il tracciato è inoltre stretto e veloce; il finale corre lungo lo sfondo di case pittoresche ed edifici agricoli. L'orario di inizio della Goldap 1 era in programma per le 10:45 ma la partenza è slittata alle 11:16. Il primo pilota a partire è stato Craig Breen, che si trova adesso in pista insieme ad Andreas Mikkelsen ed Elfyn Evans. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) TANAK VINCE LA POZEZDRZE 1 - È terminata la seconda tappa odierna del Rally di Polonia 2017. I 21.24 chilometri di Pozezdrze 1 sono iniziati con circa mezzora di ritardo a causa del pubblico non disposto in adeguato ordine di sicurezza. Il vincitore dello stage è stato Tanak: l'estone è arrivato primo con un tempo di 10:39.8, con un vantaggio di +3.0 rispetto al neozelandese Paddon, secondo con un crono di 10.42.8. Al terzo posto troviamo il finlandese Latvala con 10:43.8 (+1.0) mentre il tedesco Neuville ha chiuso quarto in 10:45.9 (+2.1). Ostberg è sceso fino alla sesta posizione (10.52.7), Breen è settimo (10:54.5) mentre Suninen (10:56.5) e Lefebvre (10:56.7) sono rispettivamente nono e ottavo. Evans chiude la top 10 (10:57.1). Diamo adesso uno sguardo alla parte bassa della classifica. Mikkelsen è undicesimo (10:59.6), davanti ad Hanninen (11:03.8), Ogier (11:31.1. Il francese ha danneggiato la sua vettura colpendo una pietra), Camilli (11:26.0), Veiby (11:26.5), Tidemand (11.27.8), Gorban (12.02.0), Loubet (12.30.1) Raoux (12.33.2) e Serderidis (13:12.5). Prossimo appuntamento: Goldap 1 alle ore 10.45. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) OSTBERG IN TESTA - Via al secondo round odierno del Rally di Polonia 2017. È toccato a Craig Breen inaugurare i 21.24 chilometri di Pozezdrze 1. L'irlandese ha chiuso con un crono di 10:54.5 e ha dichiarato che in alcuni tratti non ha avuto la giusta confidenza con il terreno bagnato per poter spingere al massimo. Breen si piazza momentaneamente secondo, alle spalle del norvegese Ostberg, che ha fatto registrare un tempo di 10:52.7 e un vantaggio sul rivale di +1.8. L'altro norvegese, Mikkelsen, è attualmente sesto a Breen con 10:59.6. Il britannico Evans è quinto con un crono di 10:57.1. I piloti continuano a scendere in pista: Sunien è terzo a +2.0 dalla vetta mentre Hannien non è stato impeccabile e deve accontentarsi della settima piazza. Attualmente la situazione è la seguente: 1) Ostberg 10.52.7; 2) Breen 10.54.5; 3) Suninen 10.56.5. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) POZEZDRZE 1 IN RITARDO - Tutto pronto per il secondo step di giornata del Rally di Polonia 2017. Dopo Branowo 1 è la volta di Pozezdrze 1, il percorso più lungo di oggi con i suoi 21.24 chilometri. Il primo pilota a scendere in pista sarebbe dovuto essere Craig Breen, che avrebbe dovuto iniziare con 15' di ritardo rispetto a quanto previsto dal programma: alle 9:35 e non alle 9:20 a causa del pubblico mal disposto, fatto riordinare per motivi di sicurezza. La situazione è però andata per le lunghe e la gara non è ancora partita. Ricordiamo intanto che dopo la SS1 la situazione per i primi quattro posti è la seguente: Neuville, Tanak (+2.6), Latvala (+5.8) e Ogier (+40.2). Con il passare dei minuti la situazione non si è ancora sbloccata e assistiamo a un nuovo ritardo. Il programma di oggi, iniziato con la Branowo 1, prevede la Pozezdrze 1 al quale seguiranno Goldap 1, Kruklanki 1, Branowo 2, Pozezdrze 2, Goldap 2, Kruklanki 2 e il gran finale della Mikolajki Arena e Parc Fremé. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) BRANOWO 1 A LATVALA - È da poco terminata il primo step odierno del Rally di Polonia 2017. La Branowo 1 di 15,55 chilometri è stata vinta dal finlandese Latvala, che ha chiuso la sua prova con un crono di 8:02.2. In seconda posizione troviamo il tedesco Neuville con un tempo di 8:03.0: distanza dalla vetta davvero minima per lui. Infine, sul gradino più basso del podio, c'è spazio per Tanak (8:04.3). Andiamo a leggere il quadro completo della situazione: 1) Latvala 8.02.2; 2) Neuville (+0.8); 3) Tanak (+1.3); 4) Paddon (+0.4); 5) Ogier (+3.4); 6 Breen (+0.7); 7) Mikkelsen (+0.0); 8) Sunien (+4.2); 9) Hannien (+1.2); 10) Sordo (+0.7); 11) Lefebvre (+2.6); 12) Ostberg (+0.7); 13) Evans (+3.4), 14) Veiby (+23.5); 15) Gorban (+19.4); 16) Raoux (+45.3); 17) Serderidis (+31.9). Appuntamento alle 9.20 con Pozezdrze 1. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) BREEN-MIKKELSEN IN TESTA - Dopo un ritardo di qualche minuto, il Rally di Polonia 2017 ha preso il via alle ore 8:21 anziché alle 8:08. Il primo pilota a effettuare il percorso è stato l'irlandese Breen, che ha chiuso la sua prova con un crono di 8:08.8. Identito score per il norvegese Mikkelsen: anche lui ha girato in 8:08.8. Il britannico Evans è invece stato più lento di 12.8 secondi rispetto a Breen, e ha terminato con un tempo di 8:21.6. Ostberg ha fatto meglio di ieri (8:21.6 e un ritardo di 9.4 secondi) mentre il francese Lefebvre non è andato oltre gli 8:17.5. Quarto e quinto posto momentaneo per i due finlandesi Sunien e Hannien, rispettivamente a 4.2 e 1.2 secondi dall'accoppiata di testa formata da Breen e Mikkelsen. Lo spagnolo Sordo è invece sesto con un crono di 8:14.9. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) SI COMINCIA - Tutto pronto, ci siamo: inizia il Rally di Polonia 2017. L'ottava prova del Mondiale Wrc prosegue e oggi passerà sulle strade di Mikolajki, piccolo comune polacco facente parte del distretto di Mragowo. Il Rally di Polonia giornaliero è composto da nove prove speciali. La prima, Branowo 1, di 15,55 chilometri, doveva iniziare alle ore 8:08 ma è stata posticipata di qualche minut0 e ha preso il via alle 8:16. Successivamente è arrivata una nuova comunicazione: l'evento prenderà il via alle 8:21. In ogni caso, il percorso è noto a tutti gli appassionati, ma rispetto al passato sono da segnalare alcune modifiche, in quanto gran parte del test, negli ultimi tre anni, aveva un senso di marcia opposto a quello odierno. Inoltre l'apertura di 3,4 chilometri comprende una nuova sezione tecnica che passa attraverso una foresta, prima di entrare nel citato percorso a senso contrario. Nel finale è prevista una tornata di asfalto. Smaltito il piccolo ritardo è davvero tutto pronto. Si comoncia! (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: IL PERCORSO (MONDIALE WRC, OGGI SABATO 1 LUGLIO) - Il Rally di Polonia 2017, ottava prova del Mondiale Wrc, prosegue anche oggi sabato 1 luglio sulle strade in sterrato attorno a Mikolajki, un piccolo comune del distretto di Mragowo, nel voivodato della Varmia-Masuria, presso il lago Sniardwy, dove si disputa questo importante appuntamento, il classico Rally di Polonia che a partire dall’edizione 2014 è stato inserito nel calendario del Mondiale Wrc, dove già in precedenza aveva fatto alcune apparizioni, ma sporadiche e isolate. Siamo all'edizione numero 74, ma a livello iridato la gara polacca è abbastanza nuova, avendo avuto appunto una storia alquanto tormentata, soprattutto ai tempi del regime comunista. Dal punto di vista tecnico invece, sulle 13 prove iridate, ben otto si disputano su fondo stradale sterrato, condizione dunque ben nota a tutti i protagonisti dei rally Wrc.

Adesso andiamo ad analizzare il programma della giornata che ci attende oggi, sabato 1 luglio. In totale saranno nove le prove speciali da affrontare: nel corso della mattinata, fin dalle ore 8.08, Baranowo 1 (15,55 km), Pozezdrze 1 (21,24 km), Goldap 1 (14,75 km) e Kruklanki 1 (19,58 km), poi nel pomeriggio si ripeteranno queste quattro prove nel medesimo ordine ed infine la giornata di chiuderà con la Super Special Stage presso la Mikolajki Arena, di soli 2,50 km ma che garantirà spettacolo in città in serata, visto che avrà inizio alle ore 19.30. Su un totale di 320,56 km di prove speciali, ben 144,74 saranno affrontati nel corso della giornata di oggi, che avrà dunque un'importanza davvero notevole nell'economia della corsa.

Purtroppo le prove speciali di oggi, sabato 1 luglio, per il Rally di Polonia 2017 non saranno visibili in diretta tv in Italia e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardati una diretta streaming video delle prestazioni dei protagonisti del Mondiale Wrc. Consigliano pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale rally all’indirizzo www.wrc.com, oltre che al portale della competizione (www.rajdpolski.pl/), dove saranno disponibili importanti aggiornamenti in tempo reale su questo ottavo rally stagionale del Mondiale Wrc.

