Diretta / Tour de France 2017 streaming video e tv: Sonny Colbrelli ok! (crono Dusseldorf, 1^ tappa)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: PERCORSO E ORARI (1^ TAPPA CRONOMETRO DUSSELDORF). SONNY COLBRELLI OK - Comincia ad entrare nel vivo la cronometro di Dusseldorf, che è la prima tappa del Tour de France 2017. Oltre 30 corridori hanno completato la propria prova e fra loro il miglior tempo è stato quello realizzato dal tedesco Niklas Arndt del Team Sunweb in 16"20, con appena un secondo di margine sull'ucraino dell'Astana Andriy Grivko. Molto buona la prestazione di Sonny Colbrelli: il bresciano del Team Bahrain-Merida è infatti attualmente in terza posizione con il tempo di 16'36", proprio come il belga Tim Wellens, che però si classifica alle spalle di Colbrelli per una questione di centesimi. I corridori stanno pedalando in condizioni meteorologiche avverse, ma almeno stabili: il tempo infatti non dovrebbe cambiare e ciò garantirebbe un equo svolgimento di questa cronometro d'apertura del Tour de France, senza differenze climatiche fra i primi e gli ultimi a partire - a tal proposito, ricordiamo che per i big più attesi bisognerà aspettare fino a dopo le 18. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: PERCORSO E ORARI (1^ TAPPA CRONOMETRO DUSSELDORF). VIA ALLE DANZE - E' partita la prima tappa del Tour de France 2017 con protagonisti i più noti ciclisti del momento. Il primo a dare il via alle danze è stato iil francese Gasbert che ha inaugurato una giornata piena di emozioni e che apre una delle competizioni di ciclismo più amate di tutto il mondo. E' partito anche il primo italiano e cioè Sonny Colbrelli che come obiettivo ha di vincere almeno una tappa in questo lungo viaggio verso la conquista di un momento di gloria. Staremo a vedere chi riuscirà ad ottenere le maggiori soddisfazioni, ma di certo da qui alla fine della giornata saranno ancora tante le sorprese da vedere. Tra le piccole complicazioni di oggi, 1 luglio 2017, c'è un meteo non favorevole con la presenza di qualche perturbazione e anche la possibilità che la pioggia possa complicare la gara dei vari protagonisti. Situazione variabile che non era attesa e potrebbe comunque peggiorare anche con il passare del tempo. Non è ovviamente a rischio la gara. (agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: PERCORSO E ORARI (1^ TAPPA CRONOMETRO DUSSELDORF). SI COMINCIA - Sta per cominciare la prima tappa del Tour de France 2017, che prenderà il via con una cronometro di 14 km a Dusseldorf, in Germania. Il primo corridore prenderà infatti il via alle ore 15.15, anche se naturalmente per i big ci sarà molto da aspettare, visto che partiranno dopo le 18, con il vincitore della passata edizione Chris Froome che gareggerà per ultimo e partirà alle ore 18.32. Attendiamo dunque i primi riscontri da un giudice implacabile come il cronometro, anche se 14 km sono pochi per mettere giudizi attendibili. Potrebbero esserci anche due gare in una: da una parte i cronoman per il successo di tappa, su tutti il padrone di casa Tony Martin, dall’altra gli uomini di classifica per i primi distacchi, anche se naturalmente chi fra loro va meglio a cronometro - come Richie Porte e Chris Froome - va tenuto in considerazione anche per il successo parziale. Dovrà invece difendersi chi ha nelle salite il proprio punto di forza, compreso il nostro Fabio Aru. La cosa più importante è però che il Tour de France 2017 sta per cominciare: parola alla cronometro di Dusseldorf! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: PERCORSO E ORARI (1^ TAPPA CRONOMETRO DUSSELDORF). IL PADRONE DI CASA - La prima tappa del Tour de France 2017 si avvicina, concentriamo dunque la nostra attenzione su colui che della cronometro di Dusseldorf sarà sia il padrone di casa sia il principale favorito, cioè naturalmente il tedesco Tony Martin. Quattro ori, un argento e due bronzi mondiali più un argento olimpico a cronometro, Martin è stato senza dubbio uno dei migliori specialisti delle prove contro il tempo degli ultimi anni. In questi anni le soddisfazioni per Tony Martin non sono mancate al Tour de France, dove ha vinto le cronometro di Grenoble del 2011, di Mont Saint Michel nel 2013 e di Perigueux nel 2014, oltre a due frazioni in linea, a Mulhouse nello stesso anno e poi a Cambrai nel 2015. Stavolta per il campione delle cronometro ci sarà una motivazione supplementare: cercare di conquistare la vittoria, che naturalmente porterebbe anche la prima maglia gialla, nella sua Germania, come era riuscito l’anno scorso a Tom Dumoulin nel Giro d’Italia che aveva preso il via dall’olandese Apeldoorn, in quel caso addirittura alla presenza della famiglia reale dei Paesi Bassi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: PERCORSO E ORARI (1^ TAPPA CRONOMETRO DUSSELDORF). I PRECEDENTI RECENTI - Negli ultimi anni la prima tappa del Tour de France si è spesso disputata in linea, dunque quest’anno con la cronometro di Dusseldorf il Tour de France 2017 ci proporrà una sorta di tuffo nel passato, quando al primo giorno era quasi ‘obbligatoria’ una prova contro il tempo. Nelle ultime quattro edizioni invece solamente una volta la prima tappa era stata una cronometro: nel 2015 ad Utrecht (altra partenza fuori dalla Francia) la cronometro di 13,8 km - chilometraggio quasi identico a quello di oggi - fu vinta dall’australiano Rohan Dennis davanti a Tony Martin e Fabian Cancellara. Dennis però quest’anno non è al via del Tour, mentre Cancellara si è ritirato: resta Tony Martin, che nella sua Germania avrà sicuramente uno stimolo in più per fare bene. Per il resto, abbiamo avuto tre esiti allo sprint nel 2013, 2014 e 2016: nelle prime due occasioni si era imposto il tedesco Marcel Kittel, a Bastia e poi nella località inglese di Harrogate, mentre dodici mesi fa a Utah Beach si impose Mark Cavendish, che colse la prima di ben quattro vittorie individuali nella Grande Boucle 2016. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: PERCORSO E ORARI (1^ TAPPA CRONOMETRO DUSSELDORF). GLI ORARI DI PARTENZA - Il Tour de France 2017 scatta oggi con la cronometro di Dusseldorf, in Germania. Andiamo allora a vedere gli orari di partenza di tutti i corridori più attesi. Non si può dire che sia un volto noto, ma il francese Gesbert avrà l’onore di aprire questa edizione del Tour de France, partendo per primo alle ore 15.15. Per il resto, fra i big più attesi e gli specialisti della cronometro che potranno puntare alla vittoria odierna, i nomi da segnare sono i seguenti: Pinot alle ore 16.13; Kiryienka 16.42; S. Yates 17.40; Fuglsang 17.43; Bardet 17.47; Van Emden 17.54; Chaves 18.02; Porte 18.06; Valverde 18.08; Roglic 18.16; T. Martin 18.20; Aru 18.27; Kung 18.28; Contador 18.29; Quintana 18.30; Froome 18.32. Questi dunque sono gli orari da tenere presenti, con i migliori corridori che naturalmente partiranno per ultimi per tenere alto l’interesse e l’incertezza fino al termine della prima giornata di questa Grande Boucle numero 104. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: PERCORSO E ORARI (1^ TAPPA CRONOMETRO DUSSELDORF) - Oggi comincia il Tour de France 2017, edizione numero 104 della Grande Boucle. L’appuntamento è con la prima tappa, che sarà una cronometro individuale di 14 km a Dusseldorf, in Germania: come quasi sempre succede, la partenza del Tour de France avviene fuori dai confini francesi. Stavolta tocca appunto alla Germania, dove il ciclismo sta tornando popolare dopo alcuni anni di crisi: la presenza della corsa più importante del mondo potrà certamente aiutare un ulteriore aumento di popolarità e interesse. Si fa dunque subito sul serio, dal momento che in una cronometro ci saranno subito distacchi, anche se la brevità del percorso farà in modo che le differenze non saranno particolarmente significative. Gli specialisti delle prove contro il tempo dovranno però approfittarne: in palio c’è la vittoria di tappa, ma anche la prima maglia gialla in un Tour de France che globalmente sarà avaro con i cronoman, che poi dovranno attendere il penultimo giorno, a Marsiglia; per arrivarci però ci saranno tantissime montagne da superare…

Analizzando più nel dettaglio il percorso della cronometro di oggi a Dusseldorf, bisogna innanzitutto ricordare gli orari: il primo corridore prenderà il via alle ore 15.15 nella Stockumer Kirchstrasse, l’ultimo alle ore 18.32, di conseguenza avremo tutti i verdetti attorno alle ore 18.50. Per il resto, non c’è moltissimo da dire: il tracciato sarà sostanzialmente pianeggiante, salvo due lievi saliscendi attorno alla metà di questa tappa a cronometro. Al km 8,1 sarà anche collocato un rilevamento cronometrico intermedio nella Konigsallee della capitale del Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, che per un giorno sarà la capitale del ciclismo mondiale. Si tornerà poi verso la zona della partenza, anche se lo striscione dell’arrivo sarà collocato in un’altra strada di Dusseldorf, per la precisione la Rotterdamer Strasse, proprio sulle sponde del fiume Reno che attraversa l’intera città.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi gli orari saranno anomali rispetto al solito: si comincerà alle ore 14.55 sul canale tematico con uno speciale di Radio Corsa dedicato al Tour, poi ecco dalle ore 16.55 in simulcast su entrambi i canali la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviata Alessandra De Stefano. Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 15.15, al termine della tappa ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada! CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

