13ENNE IN COMA/ Malore in campo, gravissimo un ragazzino bresciano

Malore in campo per un 13enne nel bresciano

CALCIO: MALORE IN CAMPO, GRAVISSIMO UN 13ENNE NEL BRESCIANO - Episodio estremamente grave in un campo di calcio nel bresciano, a Porzano di Leno. Un ragazzo di 13 anni che stava disputando una partita giovanile si è accasciato al suolo per un malore, intorno alle ore 20 di domenica, ed è stato portato in ospedale dove versa in gravissime condizioni, intubato e al momento incapace di respirare autonomamente. L’episodio è accaduto a margine di una torneo di calcio a sei che, dopo la partita tra i ragazzi, avrebbe dovuto veder disputare la finalissima sul campo di Porzano. Vista la gravità dell’accaduto la finale è stata annullata, in attesa di ricevere notizie sulla sorte del giovane. Il ragazzo è stato tempestivamente soccorso da un medico che era presente sugli spalti del campo per assistere alla partita. Al momento non si conoscono le esatte condizioni del 13enne, ma sarebbero molto gravi da quanto trapelato durante il trasporto in ospedale.

CALCIO: MALORE IN CAMPO, IERI IL CASO DI NOURI NELL’AJAX - Ci vorrà ovviamente del tempo, nelle prossime ore, per capire cosa possa aver provocato il malore del 13enne trasportato d’urgenza in ospedale mentre stava giocando una partita di calcio in provincia di Brescia. Sicuramente il caldo record che sta investendo l’Europa ha un ruolo fondamentale nel causare potenzialmente malori verso chi può presentare predisposizioni. A livello professionistico, nella giornata di sabato c’è stata la grande paura per il calciatore dell’Ajax di Amsterdam, finalista dell’ultima edizione di Europa League, Nouri, olandese di origini marocchine che si è accasciato a terra privo di sensi durante un’amichevole disputata contro i tedeschi del Werder Brema (clicca qui per il video). Secondo un primo bollettino a causare il malore è stata una forte aritmia cardiaca. Pur in condizioni serie e ricoverato in terapia intensiva, Nouri è stato dichiarato fortunatamente fuori pericolo. C’è apprensione in queste ore invece per le condizioni del 13enne in provincia di Brescia, in attesa di capire se sia stato un problema cardiaco o invece altro a causare il malore.

