Lucas Biglia, Lazio - LaPresse

BIGLIA AL MILAN CALCIOMERCATO, OTTAVO COLPO IN ARRIVO: SI CHIUDE A 16 MILIONI PIÙ BONUS – Il Milan è molto vicino alla chiusura dell’ottavo colpo di questo scoppiettante calciomercato estivo. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Conti dall’Atalanta, in casa rossonera si è ora ad un passo da Lucas Biglia. Se tutto andrà come previsto sarà proprio il centrocampista della Lazio, nel giro della nazionale argentina, il giocatore che avrà in mano le chiavi del nuovo 11 di Montella. La dirigenza milanista ha individuato nell’ex Anderlecht l’uomo giusto per dettare i ritmi e i tempi di gioco, e se tutto andrà come previsto, a Milanello si rivedrà finalmente dopo anni un regista dai piedi buoni, sulla falsa riga del compianto Andrea Pirlo. La trattativa fra il Milan e la Lazio non è ancora chiusa ma le sensazioni circolanti sono positive e l’ultima offerta presentata da Fassone e Mirabelli pare abbia ormai convinto anche il presidente biancoceleste, Claudio Lotito.

Ma vediamo i dettagli della possibile trattativa: le voci circolanti in queste ore parlano di una proposta da 16 milioni di euro più bonus per l’acquisto di Bigla a titolo definitivo. La Lazio aveva sparato alto nelle scorse settimane, attorno ai 20/25 milioni di euro, ma il contratto dell’argentino, in scadenza al 30 giugno del 2018, ha evidentemente dovuto far rivedere verso il basso alla dirigenza capitolina le proprie richieste. Biglia andrà così a posizionarsi in cabina di regia, davanti alla difesa, fiancheggiato molto probabilmente da Kessie a destra (altro volto nuovo del Milan), e da Bonaventura a sinistra. Un centrocampo quindi totalmente inedito, fatto di talento, tanta qualità e anche quantità. Il reparto di mezzo dovrà essere in grado di tamponare le scorribande avversarie, ma soprattutto di rifornire l’attacco con palloni giocabili, lanci e inserimenti. Insomma, Biglia avrà un gran bel da fare, ma il sudamericano ha ovviamente tutte le carte in tavola per poter esaudire non soltanto i sogni di Montella ma anche dei tifosi rossoneri.

© Riproduzione Riservata.