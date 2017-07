Nikola Kalinic, Fiorentina - LaPresse

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ACCORDO PER EYSSERIC: KALINIC SEMPRE PIÙ LONTANO (ULTIME NOTIZIE) – La Fiorentina è ad un passo dall’ufficializzare un nuovo colpo in ingresso di questo calciomercato estivo. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, riportate in particolare in queste ore dal quotidiano Corriere dello Sport, la Viola avrebbe ormai messo le proprie mani su Valentin Eysseric, calciatore di proprietà del Nizza. Si tratta di un trequartista classe 1992, 25 anni già compiuti, che occupa la classica posizione dietro le due punte, ma che all’occorrenza può essere schierato anche sugli esterni, sia di destra quanto a sinistra. Eysseric ha fatto tutta la trafila nelle nazionali francesi, arrivando fino all’Under-21 ma senza mai ricevere alcuna chiamata per la selezione maggiore. Il suo contratto scadrà al 30 giugno del 2018 e ciò avrebbe indotto la dirigenza del Nizza a cedere lo stesso per una cifra molto vicina ai 4 milioni di euro.

Se tale indiscrezione venisse confermata, a quel punto sembrerebbe sempre più scontato l’addio di Kalinic, attaccante 29enne della nazionale croata. Il giocatore è accostato ormai da settimane al Milan, ma il club rossonero ha fretta di chiudere le trattative prima dei preliminari di Europa League e soprattutto prima della tournee in Cina, e di conseguenza starebbe virando su altri giocatori, su tutti, Aubameyang del Borussia Dortmund. Non è da escludere quindi che Kalinic possa fare le valigie ma per sbarcare altrove, e non a Milanello. Pare infatti che nelle ultime ore un club transalpino stia sondando l’idea e precisamente l’Olympique Marsiglia. Il croato è volato a Moena, per aggregarsi ai compagni per il ritiro in alta quota, ma è logico pensare che la sua permanenza nella Viola sia solo temporanea. Bisognerà capire se tale inserimento dell’OM possa indurre il Milan ad alzare la posta in gioco, o meno, fatto sta che Kalinic è ormai entrato nell’ottica di lasciare Firenze in estate.

