Di Gennaro, ex Cagliari - LaPresse

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, DI GENNARO VICINISSIMO: SARÀ IL SOSTITUTO DI BIGLIA? (ULTIME NOTIZIE) – Il calciomercato di casa Lazio potrebbe regalare a breve un nuovo arrivo. Il prescelto sembrerebbe essere Davide Di Gennaro, centrocampista ormai ex-Cagliari. Il calciatore, come riportato in queste ore da Radiosei, emittente radiofonica capitolina, non ha rinnovato il proprio contratto con il club sardo, in scadenza lo scorso 30 giugno, e di conseguenza è attualmente libero da qualsiasi vincolo. La Lazio ne ha approfittato e a breve potrebbe arrivare la fatidica firma con la conseguente fumata bianca sopra Formello. Affinché l’operazione vada in porto si attende solo la cessione de giovane talento Cataldi, che verrà girato in prestito al Benevento per proseguire il suo percorso di maturazione. Dopo di che Di Gennaro potrà indossare la casacca biancoceleste e sedersi in cabina di regia.

Il classe 1988 di Milano potrebbe andare ad occupare la casella che molto probabilmente lascerà libera Lucas Biglia, destinato al Milan, oppure, rappresentare una valida alternativa a Parolo. Non si conoscono ancora i dettagli dell’accordo, ma Di Gennaro dovrebbe sottoscrivere un contratto lungo, da 4/5 stagioni. La storia del calciatore meneghino è particolare, visto che anni fa sembrava prossimo ad esplodere fra le fila del Milan. Il 29enne ha infatti fatto le giovanili rossonere e dal 2006 ad oggi ha girovagato per mezza Italia, nella speranza che ogni stagione fosse quella giusta. In ordine, Di Gennaro ha indossato le maglie di Bologna, Genoa, Reggina, Livorno, Padova, Modena e Spezia. Dal 2012, da quando è stato acquistato dai liguri, ha poi giocato con Palermo e Vicenza, e dopo l’esperienza in Serie B con i biancorossi è tornato a risplendere, conquistando una chiamata del Cagliari. Ora una maglia importante come quella della Lazio: che sia la volta buona?

© Riproduzione Riservata.