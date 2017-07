Antonio Cassano ex Sampdoria - LaPresse

CASSANO AL VERONA CALCIOMERCATO NEWS, FANTANTONIO TORNA IN CAMPO: OGGI VISITE E FIRMA – E’ tutto praticamente fatto per il ritorno in campo di Antonio Cassano. Il fantasista di Bari Vecchia è infatti prossimo all’ufficialità con l’Hellas Verona. Il club veneto ha trovato l’accordo con il classe 1982 e oggi sosterrà le rituali visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà agli scaligeri molto probabilmente per una stagione con opzione di rinnovo per un’altra annata. Una gioia ovviamente per tutti i fan del calciatore pugliese, nonché per i calorosi supporterts dei veneti, che amano i giocatori di questa personalità. Cassano, tra l’altro, ritroverà allo stadio Bentegodi Giampaolo Pazzini, suo vecchio compagna di squadra ai tempi della Sampdoria nella stagione 2009-2010, quella che si concluse con una grandissima cavalcata che portò appunto i blucerchiati a giocarsi i preliminari di Champions League, poi persi contro i tedeschi del Werder Brema.

Antonio Cassano, svincolatosi da sei mesi dopo l’addio proprio alla Sampdoria, torna così a giocare dopo un anno di assenza. FantAntonio ha infatti iniziato la stagione 2016-2017 in Liguria, ma a gennaio ha poi deciso di svincolarsi, risolvendo il contratto. Ora una nuova avventura per il calciatore di Bari Vecchia, la settima nel massimo campionato italiano dopo gli esordi al Bari, il trasferimento alla Roma, lo sbarco alla Sampdoria, quindi Milan, Inter e Parma. Di mezzo, la storica esperienza al Real Madrid durante la stagione 2006-2007, annata senza fama ne lode per il calciatore barese. Hellas Verona che punta quindi sulla qualità e l’esperienza. Oltre a Pazzini, che viene da un campionato cadetto di spessore, e appunto l’arrivo di Cassano, gli scaligeri hanno acquistato anche Alessio Cerci, calciatore che pochi anni fa sembrava destinato ad una carriera prestigiosa, dopo essersi però perso fra Atletico Madrid e Milan. L’ex Torino sbarca in Veneto a costo zero, anch’esso svincolato come Cassano.

