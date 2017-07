Alessio Cerci, ex Atletico Madrid - Instagram

CALCIOMERCATO SERIE A NEWS, HELLAS VERONA: UFFICIALE L’ARRIVO DI ALESSIO CERCI (ULTIME NOTIZIE) – L’Hellas Verona è senza dubbio una delle squadre più attive di questa fase del calciomercato estivo. Il club scaligero, tornato in Serie A lo scorso mese di maggio dopo una grande stagione in cadetta, ha voglia di dire la sua nel massimo campionato, e di conseguenza sta cercando di allestire una squadra adeguata all’obiettivo. Va letto in tale ottica l’arrivo di Alessio Cerci. L’attaccante ormai ex Atletico Madrid ha lasciato il club spagnolo con il contratto risolto, e da oggi sarà alle dipendenze del tecnico Pecchia. Un’operazione già ufficializzata dagli scaligeri, come comunicato apparso poco fa sul sito web della stessa società veneta: «L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Cerci. L'attaccante gialloblù ha già sostenuto le visite mediche e nel pomeriggio raggiungerà i compagni nel ritiro di Primiero». Soddisfatto lo stesso attaccante esterno, che ha deciso di lasciare un breve messaggio sempre sullo stesso sito web degli scaligeri: «Ciao ragazzi, finalmente sono gialloblù – le parole del giocatore - vi aspetto tutti al ritiro di Primiero».

Alessio Cerci ha vissuto le ultime stagioni in maniera decisamente travagliata. Dopo un campionato 2013-2014 importante con addosso la casacca del Torino, il calciatore originario di Velletri ha deciso di tentare il grande passo, trasferendosi in una big d’Europa: lo volevano tante squadre, big italiane comprese, ma alla fine l’ha spuntata l’Atletico Madrid di Simeone. L’impatto con il calcio spagnolo non è stato però dei migliori e dopo appena sei mesi passa in prestito al Milan, durante il mercato di gennaio del 2015. A Milanello ci rimane però una sola annata, tra l’altro disastrosa con annessa rabbia dei tifosi, e a gennaio del 2016 prova l’esperienza ligure al Genoa. Anche al Marassi però non convince e a fine agosto, dopo che non ha superato le visite con il Bologna, fa ritorno a Madrid. Dopo un’altra stagione ai margini dei titolari, a giugno 2017 rescinde il contratto con i Colchoneros, ed ora la nuova avventura al Verona.

