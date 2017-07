Douglas Costa, Bayern Monaco - LaPresse

DOUGLAS COSTA CALCIOMERCATO JUVENTUS, ORMAI È FATTA: PRESTITO ONEROSO CON RISCATTO, I DETTAGLI – Sarà con grande probabilità Douglas Costa il primo colpaccio della Juventus per il calciomercato estivo. Il club bianconero ha infatti preparato l’offensiva per avere l’esterno d’attacco della nazionale brasiliana di proprietà del Bayern Monaco, e stando a quanto scrive il collega Massimo Pavan su Tuttojuve.com, la trattativa sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo. Se tutto andrà come previsto, la Vecchia Signora porterà in Italia il nazionale verdeoro con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a cifre importanti: dieci milioni di euro subito, più altri 30 il prossimo anno quando di fatto l’ex Shakhtar di Donetsk diverrà un calciatore della Juventus. Sarà quindi Douglas Costa il giocatore che avrà l’obbligo di portare Madama sul tetto d’Europa, dopo due tentativi andati a vuoto, compresa la bruciante finale di Champions League persa contro il Real Madrid lo scorso mese.

Douglas Costa vanta tantissima esperienza a livello internazionale, e ovviamente il tecnico Massimiliano Allegri proverà a sfruttare al meglio queste grandi qualità. Obiettivo, posizionarlo sulla corsia di destra, al posto di Juan Cuadrado, sfruttando le sue grandi doti atletiche, a cominciare dal dribbling funambolico, per arrivare fino ai suoi magici assist in favore di Gonzalo Higuain e di Paulo Dybala. Sarà quindi un’arma offensiva in più che permetterà un salto di qualità importante all’intero reparto avanzato. Dicevamo di Cuadrado, che lascerà quasi certamente Torino con lo sbarco di Douglas Costa. Sul nazionale colombiano vi sono diverse società fra cui anche il Milan, con il quale si starebbero intavolando dei discorsi riguardanti anche Mattia De Sciglio, terzino in partenza da Milanello dopo gli arrivi del gioiellino Conti e di Ricardo Rodriguez. Non sarà semplice, ma la Juventus proverà a piazzarlo cercando di guadagnarci il più possibile, almeno 25/30 milioni di euro.

