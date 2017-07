Genoa ceduto? / Preziosi rivela: annuncio entro fine settimana (oggi, 10 luglio 2017)

Genoa a un passo dalla cessione? (LaPresse)

GENOA CEDUTO? LE PAROLE DI ENRICO PREZIOSI (OGGI 10 LUGLIO 2017) - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha annunciato di aver ormai praticamente raggiunto un accordo per la cessione del Genoa. Parole decisamente importnati dunque quelle rilasciate da Preziosi nel corso di un'intervista esclusiva concessa al giornalista Pinuccio Brenzini per l'emittente televisiva ligure Telenord. Genoa ceduto dunque, almeno virtualmente, in attesa dell'ufficialità del passaggio di proprietà del Grifone, che dovrebbe arrivare a breve. Queste infatti sono state le parole di Enrico Preziosi a Telenord: "Ho sempre detto che sono intenzionato a lasciare la presidenza prima il possibile spero, e spero di poterlo fare entro fine settimana". Non manca un messaggio molto chiaro rivolto ai tifosi del Genoa, con molti dei quali il rapporto è ormai ridotto ai minimi termini; Preziosi si è espresso in questi termini: "A quelli che mi contestano dico che si mettano il cuore in pace perchè li accontenterò anche se non sono certo quattro striscioni che mi possono spaventare. Il punto è che non mi piace che ci sia questa divisione fra Preziosi si e Preziosi no".

Adesso però si deve pensare al futuro, sul quale attualmente pesano diverse incognite - si parla di un fondo inglese, ma lo scenario non è di certo chiaro ad oggi. Preziosi comunque ha voluto rassicurare tutti così: "Il Genoa rimane e rimarrà per sempre. Sono impegnato a far sì che arrivino persone serie che abbiano a cuore il destino del Genoa". Non si possono ancora fare annunci, il presidente spiega il perché: "Voglio essere sicuro che ci sia una firma, ma ci sono trattative avanzate per cui sono abbastanza ottimista". Il Grifone è comunque davvero vicino a una svolta storica, perché il patron questa volta non sembra avere alcuna intenzione di ripensarci: "Se faccio una cosa è per migliorare e penso soprattutto nella serietà delle persone e questo penso di poterlo affermare senza smentite perchè mi danno molta tranquillità per il futuro. La prossima intervista sarà per un annuncio". Ai tifosi del Genoa dunque non resta che attendere per saperne di più.

