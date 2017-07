Maradona Junior - Instagram

MARADONA JR IL FIGLIO DI DIEGO NELL’AFRO NAPOLI UNITED: GIOCHERÀ IN PROMOZIONE – Un altro Maradona a Napoli. Il figlio di Diego Armando, detto Maradona Junior, famoso in particolare per la sua partecipazione al reality show Mediaset di qualche anno fa, leggasi “Campioni”, torna ad indossare gli scarpini di calcio. Poco fa, tramite un video-messaggio su Facebook, ha infatti annunciato di essere stato tesserato dall’Afro Napoli United. Queste le parole del calciatore che compirà 31 anni il prossimo mese di settembre: «Parte ufficialmente la mia avventura con l’Afro-Napoli, con i biancoverdi. Sono felice e spero di dare il mio contributo perché sposo le idee tecniche e sociali di questa squadra. No al razzismo. Ci vediamo stasera». Maradona ha dato appuntamento ai tifosi in un noto ristorante napoletano per festeggiare il ritorno sui campi da gioco. L’Afro Napoli United gioca nel campionato Promozione dopo essere stata promossa a maggio del 2016.

E’ una squadra, che come già anticipa il nome, è multirazziale. Fondata nel 2009 con lo scopo di creare un gruppo di giocatori di nazionalità diverse, compresi ovviamente anche gli italiani, conta diversi atleti, quasi una cinquantina, soprattutto africani, nordafricani e sudamericani. Il presidente del club è Antonio Gargiulo, commercialista e numero uno anche del gruppo di imprese sociali Gesco. L’Afro Napoli United si allena all'Alberto Vallefuoco, lo stadio comunale di Mugnano, e spesso e volentieri i suoi giocatori sono aiutati anche a livello economico dalla stessa squadra di calcio. Ora un nuovo capitolo nella storia di questa giovane squadra dai nobili ideali: l’augurio è che possa ottenere molte alte promozioni, e soprattutto, che venga esaudito il suo grande sogno, giocare una partita allo stadio San Paolo.

