Radja Nainggolan, Roma - LaPresse

NAINGGOLAN ALL'INTER CALCIOMERCATO, PRESSING NERAZZURRO: GLI ELOGI DI SPALLETTI – Potrebbe essere Radja Nainggolan il primo grande colpo del calciomercato estivo di casa Inter. Stando alle indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, pare che il club meneghino abbia rotto gli indugi, e sia pronto a presentare un’offerta da circa 60 milioni di euro per convincere la Roma. Non sarà facile, ma i nerazzurri ci proveranno, e tutti i vari “attori” protagonisti e non, stanno cercando di dare il loro contributo affinché il Ninja possa mettere piede ad Appiano Gentile. A riguardo vanno sottolineate le parole del tecnico Luciano Spalletti, che ospite presso la Domenica Sportiva non ha usato troppi giri di parole per sottolineare le qualità sia sportive quanto umane dello stesso calciatore della nazionale belga: «È un grande calciatore e anche un bravo ragazzo. È differente da come spesso lo dipingono. Qualsiasi cosa gli venga chiesta, Radja la fa con una facilità disarmante. Mi dilungo su di lui, perché da lui ho ricevuto molto a Roma. Radja è un giocatore che sa fare il mediano, ma sa allungarsi anche in trequarti, calciando in porta e facendo male».

NAINGGOLAN ALL'INTER CALCIOMERCATO, PRESSING NERAZZURRO: PRONTI 60 MILIONI DI EURO – Si chiama Radja Nainggolan il principale obiettivo dell’Inter per il calciomercato estivo. Il club meneghino, dopo settimane di studio, è pronto a sferrare il grande colpo e tutto fa pensare che il prescelto sia proprio il Ninja. A darne notizia è il quotidiano La Gazzetta dello Sport, che stamane sottolinea come in corso Vittorio Emanuele abbiano predisposto un assegno importante, dell’ordine di 55/60 milioni di euro, per provare a convincere la Roma a cedergli il nazionale belga. Sia chiaro, l’operazione non è affatto semplice, ma qualche crepa in cui inserirsi c’è, e l’Inter l’ha individuata. Da tempo, infatti, l’ex calciatore del Cagliari attende un rinnovo del contratto con aumento dell’ingaggio: attualmente il ragazzo percepisce 4 milioni di euro netti annui bonus compresi, una cifra che evidentemente non soddisfa lo stesso, che vorrebbe di più, al pari ad esempio del capitano Daniele De Rossi, stipendiato con 6,5 milioni netti ogni 12 mesi.

L’Inter è ovviamente pronta a soddisfare le richieste di Radja Nainggolan, e proprio tale proposta potrebbe ingolosire non di poco il ragazzo. Fino ad ora non vi sarebbe stato alcun contatto diretto fra le due società, ma i nerazzurri stanno sondando il terreno con intermediari e agenti vari, ed avrebbero appunto capito che anche se impervia, la scalata che porta al Ninja è fattibile. La cosa certa è che in quel di corso Vittorio Emanuele arriverà un centrocampista di qualità, e una parte del tesoretto estivo di Suning, circa 150/200 milioni di euro, verrà destinata appunto al rafforzare il reparto di mezzo. L’alternativa principale al calciatore giallorosso rimane l’ex Juventus, Arturo Vidal, attualmente al Bayern Monaco e chiuso dal recente arrivo di Tolisso. Attenzione anche al talentuoso Naby Keita, anch’egli in Germania presso il Lipsia. Tornando al 29enne di origini indonesiane, novità in un senso o nell’altro sono attese già questa settimana, che con grande probabilità sarà davvero caldissima in casa nerazzurra.

© Riproduzione Riservata.