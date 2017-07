Palio di Siena 2017/ Lupa, Aquila e Bruco estratte per il 16 agosto

Palio di Siena (LaPresse)

PALIO DI SIENA 2017: ESTRATTE LE CONTRADE PER IL 16 AGOSTO - Da poco è passato il Palio di Siena 2017 del 2 luglio, ma già si pensa a quello dell’Assunta che sarà disputato come da secolare tradizione il 16 agosto. La notizia di queste ore è che ieri sera Lupa, Aquila e Bruco sono state estratte a sorte come tre contrade per completare il quadro delle 10 partecipanti al Palio di Siena del 16 agosto 2017, dedicato appunto alla Madonna del'Assunta. Come sempre, infatti, tre contrade scelte per estrazione si vanno ad aggiungere alle sette che gareggeranno di diritto, che in questo caso saranno Chiocciola, Selva, Valdimontone, Oca, Torre, Istrice e Onda. Ricordiamo che da regolamento hanno diritto a partecipare le sette contrade (in tutto sono 17, corrono in 10) che non presero parte al corrispondente Palio dell’Assunta dell’anno scorso, mentre fra le partecipanti di quella edizione sono state appunto state estratte tre contrade per completare il lotto.

Il Valdimontone corre dopo aver scontato due Palii di squalifica a seguito delle sanzioni comminate dopo il Palio del 2 luglio 2015. Ricordiamo che l’anno scorso il 16 agosto vinse la Lupa, quest’anno il 2 luglio si è invece imposta la Giraffa, accomunate dal fantino Jonatan Bartoletti detto ‘Scompiglio’ che è reduce da un personale tripletta visto che ha vinto le ultime tre edizioni - compresa quella del 2 luglio 2016, anche in quel caso per la Lupa che aveva dunque dominato l’anno scorso. Solo il cavallo è cambiato: l’anno scorso entrambe le vittorie di Scompiglio arrivarono in sella a Preziosa Penelope, stavolta invece il fantino pistoiese si è imposto con Sarbana. Ma ormai si pensa già al Palio che verrà…

