RADUNO TORINO DOPO 23 ANNI SI TORNA AL FILADELFIA: ALLE 18:00 TUTTI DA MIHAJLOVIC – E’ tutto pronto per l’inizio di stagione 2017-2018 del Torino. Alle ore 18:00 la compagine granata si ritroverà per una sgambata agli ordini di mister Sinisa Mihajlovic, il primo approccio alla preparazione per il prossimo campionato. Al di là del grande entusiasmo per l’inizio di una nuova annata, c’è tanta euforia fra le fila del club piemontese e dei suoi tifosi, visto che dopo 23 anni di assenza la squadra si troverà al centro sportivo Filadelfia. Come comunicato ufficialmente nelle scorse ore dallo stesso club, la squadra si radunerà questa sera alle ore 18:00 nel nuovo impianto tirato a lucido. Previsti migliaia di tifosi, e quasi sicuramente qualcuno dovrà rimanere fuori dai cancelli visto che il numero massimo di spettatori possibile sarà di 3800. Porte aperte quindi ai supporters, e chi prima arriverà meglio alloggerà. I cancelli apriranno alle ore 17:00 e l’afflusso proseguirà appunto fino ad esaurimento posti.

Il Filadelfia è uno di quegli impianti che fa parte della storia del calcio italiano, essendo stata la casa del Grande Torino, squadra scomparsa tragicamente dopo un incidente aereo il 4 maggio del 1949, nell’immediato dopoguerra. Grande attesa quindi in casa Toro, e tutti gli occhi dei tifosi saranno ovviamente puntati sull’idolo Andrea Belotti. Dopo un’estate in cui lo stesso si è sposato ed è stato al centro di moltissime voci di mercato, soprattutto in ottica Milan, il bomber della nazionale italiana è pronto a rimettersi nuovamente in gioco con la casacca della squadra piemontese, e a trascinare i suoi a suon di gol. Il Gallo, tra l’altro, avrà la fascia da capitano al braccio, un motivo di orgoglio in più per fare bene durante il prossimo campionato. Belotti che tra l’altro avrebbe potuto restare ancora un po’ in vacanza, in luna di miele, ma lo stesso ha preferito mettere fin da subito piede al Filadelfia, al pari dei suoi compagni, per dare un messaggio chiaro e il buon esempio. Non ci resta quindi che darvi appuntamento alle ore 18:00 di questa sera.

