Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

SARRI CONTRO LA VAR L’ALLENATORE DEL NAPOLI: VOGLIO SAPERE I NOMI DI CHI GIUDICHERÀ – Non si fida della Var il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri. L’allenatore del club partenopeo, noto per non avere peli sulla lingua, soprattutto sulle questioni arbitrali, ha parlato nelle scorse ore in quel di Dimaro, dove la squadra si trova attualmente in ritiro, e chiacchierando con i tifosi del club campano ha appunto puntato il dito contro la Video Assistant Referee, il supporto video che dovrà aiutare i direttori di gare a prendere le decisioni più complesse, leggasi rigori, outside, espulsioni, e via discorrendo. Peccato però che fino ad ora la Var non abbia funzionato a meraviglia, proprio perché comunque la scelta resta umana, e di conseguenza l’uomo tende a prendere decisioni giuste e sbagliate. «Il discorso della Var – le parole dell’allenatore toscano - è un qualcosa da valutare e da chiarire, non mi sembra che i primi tentativi siano stati di alto livello».

Maurizio Sarri non è convinto della Var e soprattutto vuole maggiore trasparenza su chi saranno i tecnici che avranno appunto il compito di giudicare e prendere delle decisioni chiave al fine del risultato: «Dovranno essere dichiarati – ha proseguito l’ex allenatore dell’Empoli - i nomi di quelli che staranno davanti alla tv perchè voglio sapere i nomi di quelli che giudicheranno le nostre sorti. Voglio che nella designazione ci siano anche quelli che andranno alla Var, altrimenti diventa tutto discutibile. Se qualcuno ci dà un rigore a favore o contro, voglio sapere il nome di chi lo ha fatto». La Var entrerà ufficialmente nella Serie A a partire dalla stagione 2017-2018, quindi, fra poche settimane, e ovviamente sarà utilizzata anche nei Mondiali di calcio che si terranno la prossima estate in Russia. La Var è già stata utilizzata in altri tornei ufficiali Fifa, leggasi la recente Confederations Cup vinta dalla nazionale tedesca, e il mondiale di calcio under-20, non senza problematiche.

