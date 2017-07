Francesco Totti, Roma - LaPresse

TOTTI RITORNA? CALCIOMERCATO, VOCE CLAMOROSA IN GIAPPONE: IL TOKYO VERDY CI CREDE – Una clamorosa voce di calciomercato sta circolando in queste ore in Giappone: Francesco Totti potrebbe tornare a giocare. Il numero 10, ritiratosi dalla Roma con la fine dello scorso campionato, si trova attualmente in vacanza, e sembrerebbe pronto a vestire i panni inediti di dirigente dei capitolini, ma la voglia di giocare del Pupone è ancora altissima, e non è quindi da escludere una sua esperienza lontano dai confini nazionali. Ci starebbe appunto provando una squadra giapponese, precisamente il Verdy, squadra della capitale Tokyo. A riguardo vanno sottolineate le parole rilasciate dal presidente, Hideyuki Hanyu, che al termine della sfida contro il Fagiano Okayama Football Club, ha spiegato in maniera decisamente clamorosa: «Ho sentito l'agente di Totti e per lui ci sono solo due strade: o rimane a Roma o viene a giocare al Verdy. Non andrà in America».

Il signor Hanyu spiazza tutti e parla quindi di trattativa già avviata, e secondo lo stesso la possibilità che Totti possa sbarcare nell’isola nipponica è tutt’altro che impossibile. Il numero uno del club di Tokyo ha poi ammesso: «Ho sentito che c'erano delle offerte da Miami e Los Angeles, però mi è stato detto che non ci andrà. Molti dicono che Totti dovrebbe chiudere la carriera con la Roma, ma lui vuole decidere da solo». Per ora, come dicevamo in apertura, l’ex attaccante dei capitolini si trova in vacanza, e tutto tace. Da una parte sono molti quelli stra-convinti che alla fine l’ex numero 10 si siederà dietro ad una scrivania giallorossa (anche se ancora bisogna capire con quali ruoli), ma queste voci continuano a circolare, soprattutto in Giappone, una delle mete più gettonate. Non sono quindi da escludere risvolti clamorosi e chissà che a breve non potremo rivedere Francesco Totti con gli scarpini da gioco, magari nella partita in programma il prossimo 22 luglio fra il Tokyo e il Kamatamare Sanuki.

© Riproduzione Riservata.