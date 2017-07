Tour de France / News e classifica: primo giorno di riposo, scintille Aru-Froome (oggi 10 luglio)

Fabio Aru a La Planche des Belles Filles (da Facebook Le Tour de France)

TOUR DE FRANCE 2017, NEWS E CLASSIFICA: GIORNO DI RIPOSO (OGGI 10 LUGLIO) - Il Tour de France osserva oggi il suo primo giorno di riposo, con il quale la carovana si è spostata da Chambery a Perigueux, da dove domani prenderà il via la decima tappa, con la quale inizieremo l’avvicinamento ai Pirenei, che giovedì e venerdì daranno le prossime scosse alla classifica generale, nella quale al termine della durissima e pure sportivamente drammatica frazione di ieri troviamo in maglia gialla sempre il britannico Chris Froome, con un vantaggio di 18” su Fabio Aru. I distacchi sono cresciuti, adesso solamente quattro corridori sono compresi nello spazio di un minuto: in terza posizione a 51” ecco Romain Bardet, la grande speranza dei francesi, mentre il colombiano Rigoberto Uran con la vittoria di ieri è risalito in quarta posizione a 55” dal capitano del Team Sky. Le cadute hanno purtroppo caratterizzato la tappa, su tutte quella che ha costretto al ritiro Richie Porte, ma sono davvero tanti gli spunti offerti dalla giornata che la Grande Boucle ha vissuto sulle difficili salite del Giura, uno dei quali riguarda direttamente la sfida tra Froome e Aru.

Il nocciolo della questione è l’attacco del sardo della Astana proprio nel momento in cui la maglia gialla alzava il braccio a causa di un problema al cambio che lo costringerà a sostituire la bicicletta. Aru se ne era accorto? E se sì, avrebbe dovuto fermarsi in ossequio al fair-play? Detto che, secondo il modesto parere di chi scrive, nella fase più calda della tappa più dura dell’intero Tour de France la corsa è corsa e i problemi meccanici sono fra gli imprevisti che possono capitare ma non possono neutralizzare la battaglia, Fabio Aru ha tenuto a sottolineare che ha semplicemente attaccato nel punto in cui aveva già in programma di operare un primo scatto, senza nemmeno fare caso a cosa stesse facendo Froome. Dal canto suo, va detto che lo stesso britannico non ha voluto montare un caso, limitandosi a dire che era concentrato sulla risoluzione dell’inghippo che lo stava frenando proprio nel bel mezzo della durissima salita del Mont du Chat. Nessuna polemica, e d’altronde al termine di una tappa che di emozioni ne ha riservate fin troppe è stato meglio così…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Fabio Aru (Ita, Astana) a 18"

3. Romain Bardet (Fra, Ag2r LA Mondiale) a 51”

4.0Rigoberto Uran (Col, Cannondale ) a 55”

5. Jakob Fulsgang (Den, Astana) a 1’37”

6. Daniel Martin (Irl,Quick Step Floors) a 1’44”

7. Simon Yates (Grb, Orica Scott) a 2’ 02”

8. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 2’31”

9. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 3’06”

10 George Bennet (Aus, Lotto Jumbo) a 3’53”

