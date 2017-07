Video/ Inter-Wattens (2-1): highlights e gol della partita (amichevole)

Video Inter-Wattens (Foto LaPresse)

VIDEO INTER-WATTENS (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - L'Inter del nuovo tecnico Luciano Spalletti, affronta il Wattens nel primo test match stagionale. Tanti i giovani in campo nella compagine interista vogliosi di farsi conoscere dall'allenatore ex Roma. Dopo i primi quindici minuti ricchi di sbadigli, la gara inizia a farsi più interessante grazie alle iniziative del bomber Pinamonti. Proprio il giovane attaccante della primavera, trova lo squillo vincente al 27' con una bellissima staffilata dal limite dell'area. Un minuto dopo Rivas sbaglia in maniera clamorosa il punto del raddoppio. Il Wattens prova ad uscire dal guscio ma dalle parti di Handanovic ci arriva poco e male, la prima frazione termina con il vantaggio dell'Inter. Nella seconda frazione Spalletti rivoluziona totalmente l'Inter dando spazio ad altri giovanissimi. Il trequartista Zaniolo prova subito ad illuminare la scena lanciando in porta Longo con un colpo di testa. Il portiere del Wattens esce in anticipo, lasciando la porta vuota. Odgaard allora tenta il colpo del raddoppio, ma la palla termina a lato. L'Inter continua ad attaccare ma trova solo il palo ancora con Zaniolo. Quando la partita sembra ormai in mano all'Inter arriva la doccia gelata. Zangler, infatti, deposita in rete un cross dalla sinistra a porta spalancata, la difesa dell'Inter non segue l'azione e regala il pareggio agli austriaci. L'Inter attacca a testa bassa e trova il meritato e definitivo vantaggio. Calcio d'angolo per l'Inter: di testa Vanheusden colpisce la traversa, sulla ribattuta Rover la mette in rete. I giovani dell'Inter vincono una partita giocata bene. Da segnalare le prestazioni di Pinamonti, Sala, Zaniolo e Rover. Luciano Spalletti, in attesa dei big. si gode la giovane Inter che promette davvero grandi cose.

