Wimbledon 2017/ Diretta Federer-Dimitrov, Nadal-Muller info streaming video e tv, orario delle partite (oggi)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: FEDERER DIMITROV, NADAL MULLER INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 9 LUGLIO) - A Wimbledon 2017 è tempo di ottavi di finale: archiviata la Middle Sunday, la domenica di mezzo che come da tradizione è giorno di pausa, i Championships riprendono alle ore 12:30 di lunedì 10 luglio con il quarto turno nei tornei Atp e Wta, che si completa interamente. Come sempre sul campo centrale (Konjuh-Venus Williams il primo match) e sul numero 1 (Konta-Garcia) si parte alle ore 14; naturalmente diamo subito uno sguardo al tabellone maschile, dove troviamo tutti i big.

Roger Federer, terzo match sul centrale, sfida Grigor Dimitrov: lo svizzero ha avuto qualche grattacapo contro Mischa Zverev ma continua a dominare e a non cedere nemmeno un set, oggi se la vede con quello che per tanto tempo è stato considerato il suo erede naturale ma che non è mai riuscito a fare il passo in più a livello mentale. Tanto che ora l’erede di Roger potrebbe essere Dominic Thiem, che affronterà il veterano Tomas Berdych - di riffa o di raffa il ceco arriva sempre nelle seconde settimane degli Slam - con la possibilità di incrociare nuovamente Novak Djokovic, il quale pare essere tornato a un livello di tennis molto vicino al suo standard e impegnato contro la sorpresa francese Adrian Mannarino, arrivato al quarto turno battendo Feliciano Lopez, Edmund e Monfils.

Avremo poi Andy Murray, il numero 1 del mondo e idolo di casa: venerdì il centrale lo ha accolto con un’ovazione quando è comparso nel Royal Box, oggi lo scozzese prosegue la difesa al titolo contro Benoit Paire, match da non sottovalutare come quello di Rafa Nadal contro Gilles Muller, perchè il lussemburghese passati i 30 anni è riuscito a trovare il momento migliore della sua carriera. Nadal è comunque favorito, come tutti i big: ai quarti potrebbe aver un derby contro Roberto Bautista Agut o una sfida piuttosto difficile contro Marin Cilic, che anche sull’erba sta trovando ottime sensazioni ed è agli ottavi con pieno merito. In ogni caso ad aprire le danze oggi saranno quattro match femminili, il più interessante dei quali si gioca sul campo numero 2 e vede impegnate Angelique Kerber e Garbine Muguruza.

Storie simili per le due giocatrici: la Kerber nel 2016 è salita al numero 1 del ranking mondiale vincendo due Slam con tre finali giocate, ma nel suo 2017 ha avuto ben poche soddisfazioni, ha perso la vetta della classifica per poi ritrovarla ma ora deve raggiungere la finale per confermarsi, resistendo agli attacchi di una Simona Halep che sarà impegnata a sua volta contro quella Victoria Azarenka tornata alla grande sul circuito dopo la maturità.

La Muguruza, finalista qui due anni fa e poi campionessa al Roland Garros, si è persa per strada già nella seconda metà del 2016, rischiando addirittura di non giocare le Wta Finals e uscendo dalla Top 10. Entrambe però si sono riprese in questo torneo; la Muguruza sta giocando con grande solidità, la Kerber ha già avuto i suoi problemi ma intanto è entrata nella seconda settimana. Tra le grandi storie da raccontare c’è sicuramente anche quella del centrale: Venus Williams, a caccia del sesto titolo di Wimbledon che arriverebbe a nove anni dall’ultimo, gioca contro una Ana Konjuh che ha 17 anni e mezzo meno di lei e che continua a migliorare.

Quarti agli Us Open nel 2016, ora ottavi ai Championships: dovesse vincere entrerebbe nella Top 20 Wta e confermerebbe lo status di miglior giocatrice della classe ’97, al netto di quella Jelena Ostapenko esplosa sulla scena vincendo il Roland Garros (la lettone oggi giocherà contro Elina Svitolina in un match da non perdere). Avremo anche Caroline Wozniacki, graziata letteralmente da Anett Kontaveit e agli ottavi senza aver impressionato; la danese rischia tanto contro una Coco Vandeweghe che in quanto a personalità ha ben poco da temere e soprattutto si esprime al meglio sull’erba.

