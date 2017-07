Muriel, ex attaccante della Sampdoria - LaPresse

CALCIOMERCATO SERIE A LIVE, SAMPDORIA UFFICIALE LA CESSIONE DI MURIEL AL SIVIGLIA – E’ ufficiale, Luis Muriel non è più un calciatore della Sampdoria. L’indiscrezione era nell’aria ormai da qualche giorno, ma questa mattina è arrivato il comunicato da parte del Siviglia. Il club andaluso, attraverso il proprio sito web, ha infatti fatto sapere: «Luis Muriel ha superato con successo le visite mediche e siglato il suo contratto esattamente come previsto, quindi è ufficialmente un nuovo giocatore del Sevilla FC per le prossime cinque stagioni già». Il Siviglia ha comunicato anche l’ora e la data di presentazione dell’attaccante sudamericano ormai ex Sampdoria: «L'attaccante della nazionale colombiana – prosegue il comunicato dei bianco-rossi - che raggiunge Nervion dopo aver militato nella Sampdoria della Serie A italiana sarà da questo martedì a disposizione di Eduardo Berizzo e diventa il terzo rinforzo del Sevilla FC in questa campagna. Sarà presentato questo Martedì alle ore 13.00».

Una lunga trattativa quella fra il club blucerchiato e la compagine spagnola, ma alla fine è arrivata la tanto attesa fumata bianca. I dettagli economici dell’accordo non sono stati rivelati ma se tutto dovesse essere andato secondo le indiscrezioni degli scorsi giorni, il Siviglia dovrebbe aver versato un assegno da circa 20 milioni di euro nelle casse della Sampdoria per un acquisto a titolo definitivo. Al giocatore, invece, dovrebbe andare un ingaggio da due milioni di euro netti a stagione per un contratto da quattro anni. Muriel è stato accostato negli scorsi giorni anche a diverse società italiane, fra cui in particolare il Napoli, ma alla fine l’ha spuntata il Siviglia. Per la Sampdoria si tratta della quarta cessione di lusso da inizio calciomercato estivo 2017: in precedenza era stato infatti ceduto il gioiello d’attacco Schick, acquistato ufficialmente dalla Juventus, nonché Skriniar, girato all’Inter, e infine Bruno Fernandes.

