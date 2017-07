Genoa Football Club - Instagram

CESSIONE GENOA CHI SONO I NUOVI PROPRIETARI? UN FONDO INGLESE TRA I POSSIBILI ACQUIRENTI – Potrebbe definirsi entro la settimana in corso, il passaggio di proprietà del Genoa. Enrico Preziosi, l’attuale numero uno del Grifone, ha annunciato la cessione della squadra ligure, e di conseguenza a breve si attende la fumata bianca. A confermarlo è stato lo stesso storico patron, in un’intervista rilasciata all’emittente genovese Tele Nord: «Ci sono trattative avanzate per la cessione del Genoa – le parole di Preziosi - conto di arrivare alle firme entro questa settimana, al massimo all’inizio della prossima. Al momento le firme non ci sono ancora, quando ci saranno si potrà fare l’annuncio». Difficile capire chi sarà il prossimo proprietario, fatto sta che lo stesso Preziosi, come riportato da IlSecoloXIX, quotidiano molto vicino all’ambiente rossoblu, ha firmato un contratto esclusivo con lo Sri Group di Giulio Gallazzi, che a sua volta rappresenta un gruppo di investitori, di cui però non si conosce l’identità.

C’è chi ipotizza si tratti di soggetti stranieri, molto probabilmente cinesi e statunitensi, ma La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, non disdegna la pista relativa ad un fondo inglese. In totale si tratterebbe di un’operazione da 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro), e in questi giorni l’imprenditore Gallazzi e i suoi collaboratori analizzeranno con attenzione le varie carte, per cercare di capire come muoversi. Non è da escludere che si possa arrivare ad un closing entro settimana, quindi cedere l’intera società fin da subito, oppure, prima firmare un preliminare vincolante e poi chiudere la trattativa nei mesi successivi, un cosiddetto “signing”. Comunque Preziosi si è già sbilanciato, e sembra ormai convinto che la trattativa andrà in porto: «Non sarò più il presidente del Genoa – ha detto sempre a Tele Nord - di sicuro, dal primo settembre. Se poi la trattativa non dovesse andare in porto, resterò patron ma non presidente. Però ho molta fiducia, sono sicuro di trattare con persone serie che possono fare il bene del Genoa».

