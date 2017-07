Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla di Froome, Kittel a punti (10^ tappa PerIgneux-Bergerac)

Chris Froome, leader della classifica generale del Tour de France 2017 (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (10^ TAPPA, PERIGNEUX-BERGERAC)- Dopo un necessario giorno di riposo dopo la terribile frazione del Tour de France 2017 (che ha mietuto parecchie vittime), la corsa gialla torna oggi protagonista con la 10^ tappa da Perigneux a Bergerac dedicata alle ruote veloci: vediamo quindi come si configurano le varie classifiche ufficiali in vista di questo impegno. Cominciamo da quella più importante ovvero la classifica generale, che dona al suo leader l’iconica maglia gialla e dove sono tanti i protagonisti ora assenti (Sagan, Cavendish oltre a Geraint Thomas e Richie Porte):in testa anche dopo il terribile Mont du Chat rimane ancora l’alfiere del Team Sky Chris Froome primo con il crono generale di 38H 26' 28'' e seguito da vicino dal nostro Fabio Aru ad appena 188 secondi di distacco, mentre al terzo gradino vediamo Romain Bardet della Ag2r La Mondiale a 51”. Chiudono la top 5 nomi forse poco noti ai più, saliti alla ribalta dopo la frazione di domenica, complice diversi ritiri di big: sono Rigobero Uran, colombiano della Cannondale a 55 secondi e Jakob Fulsgang della Astana a 1’ 37 “ di ritardo.

Date le caratteristiche del tracciato oggi in programma per la 10^ tappa del Tour de France 2017 diamo ora uno sguardo alla classifica a punti che come è ormai noto dona al suo leader la maglia verde. In testa si trova ancora il tedesco Marcel Kittel a 212 punti mentre dietro l’alfiere della Quick Step chiudono il podio virtuale Michela Matthews a 160 punti e Andrè Greipel con 130 punti a bilancio. Con appena due Gran Premi della Montagna ed entrambi di 4 categoria previsti oggi non si attendono particolari movimenti nella classifica degli scalatori, parecchio movimentata invece nella frazione precedente.

Il leader con la maglia a pois è il francese della Sunweb Romain Bardet a quota 60 punti e che viene seguito dal Roglic a quota 30 punti e dal connazionale della Ag2r La Mondiale Vuillermoz fermo invece a quota 27. Ricordiamo infine la situazione nella classifica che riguarda i giovani del Tour de France Under 25: il leader che partirà oggi al via di Perigneux con la maglia bianca è Simon Yates che viene seguito da Louis Mentjes a 2 minuti e 58 secondi, oltre che, da lontano dal terzo classifica Pierre Roger Latour che dimostra un gap di 3’28”.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Fabio Aru (Ita, Astana) a 18"

3. Romain Bardet (Fra, Ag2r LA Mondiale) a 51”

4.0Rigoberto Uran (Col, Cannondale ) a 55”

5. Jakob Fulsgang (Den, Astana) a 1’37”

6. Daniel Martin (Irl,Quick Step Floors) a 1’44”

7. Simon Yates (Grb, Orica Scott) a 2’ 02”

8. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 2’31”

9. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 3’06”

10 George Bennet (Aus, Lotto Jumbo) a 3’53”

