Diretta Milan-Lugano/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Milan-Lugano: qui Vincenzo Montella, 43 anni (LAPRESSE)

DIRETTA MILAN-LUGANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE)

Milan-Lugano è una delle partite amichevoli in programma oggi, martedì 11 luglio 2017: calcio d’inizio fissato per le ore 19:00, si gioca allo stadio Cornaredo di Lugano. Prima sgambata estiva per il nuovo Milan, che finora è stato il protagonista indiscusso del calciomercato: la squadra allenata da Vincenzo Montella ha già accolto ben 7 nuovi acquisti, tutti di caratura internazionale. Si tratta dei difensori Mateo Musacchio, Andrea Conti e Ricardo Rodriguez, poi i centrocampisti Franck Kessie e Hakan Calhanoglu e gli attaccanti Fabio Borini e André Silva. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE: SEGUI L'AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (11 LUGLIO 2017)

L’ottavo colpo in canna sembra essere Lucas Biglia, regista argentino della Lazio che potrebbe diventare ufficiale già questa settimana. Il nuovo presidente rossonero, il cinese Li Yonghong, ha impiegato diversi mesi a completare l’acquisto del club ma in questa sua prima estate al timone sta recuperando il tempo ‘perduto’ nel closing; dal canto loro, i dirigenti Marco Fassone e Massimo Mirabelli stanno saccheggiando il mercato per regalare a Montella una squadra pronta il prima possibile. Ricordiamo infatti che il Milan sarà impegnato a fine mese, il 27 luglio, per il primo appuntamento ufficiale: l’andata del terzo turno preliminare di Europa League (gara di ritorno prevista il 3 agosto).

Sullo sfondo rimane la vicenda legata a Gianluigi Donnarumma: il piccolo-grande portiere rossonero non ha ancora rinnovato ufficialmente il suo contratto, in scadenza a giugno 2018, le ultime settimane però hanno riavvicinato le parti in causa lasciando ipotizzare un lieto fine, dopo la spaccatura di giugno. Milan che quindi torna a far parlare il campo: la prima amichevole dell’estate 2017 vede i ragazzi di Montella affrontare il Lugano, che nell’ultimo campionato svizzero si è classificato terzo qualificandosi ai prossimi gironi di Europa League. Merito anche di un allenatore italiano, Paolo Tramezzani, che però al termine dell’annata ha lasciato la squadra passando il testimone a Pierluigi Tami, ex Grasshoppers.

Per il test match dello stadio Corredo, Vincenzo Montella dovrebbe schierare un 4-3-3 con Storari in porta, Musacchio e Romagnoli a protezione dell’area, De Sciglio e Rodriguez terzini. A centrocampo Montolivo e Sosa si giocano il posto di regista, mentre le due mezzali saranno probabilmente Kessié e José Mauri. Infine il tridente offensivo con Suso e Borini ai fianchi di Carlos Bacca, quest’ultimo fortemente indiziato di cessione visto il possibile arrivo di un’altra punta. Assenti Donnarumma, Calabria e Locatelli reduci dagli Europei Under 21, oltre ad André Silva che ha preso parte alla recente Confederations Cup con il Portogallo.

Il Lugano dovrebbe rispondere con uno schieramento speculare: in porta l’ex Novara David Da Costa, davanti a lui i difensori centrali Sulmoni e Golemic, a completare la difesa i terzini Martignoni e Schappl. Chiavi del centrocampo all’uruguaiano Sabbatini, con lui Milosavljevic e Mariani e davanti il brasiliano Carlinhos Junior, supportato dagli esterni Alioski (top scorer nell’ultimo campionato con 16 gol) e Culina. L’amichevole precampionato tra Milan e Lugano sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Milan Channel, visibile previa abbonamento al numero 230 di Sky: collegamento con lo stadio Corredo dalle ore 18:30 e telecronaca dalle 19:00.

