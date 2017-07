Diretta Roma-Pinzolo/ Info streaming video e orario tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Roma-Pinzolo (LAPRESSE)

DIRETTA ROMA-PINZOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE)

Martedì 11 luglio 2017 scende in campo anche la nuova Roma di Eusebio Di Francesco, che affronta in amichevole il Pinzolo nell’omonima località trentina, sede del ritiro estivo giallorosso. Con la fine dell’ultima stagione, la Roma ha voltato diverse pagine a cominciare da quella del numero 10, che non sarà più Francesco Totti e probabilmente rimarrà, almeno per il prossimo campionato, senza proprietario. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ROMA-PINZOLO LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (11 LUGLIO 2017)

Inoltre l’estate 2017 è la prima con lo spagnolo Ramon Rodriguez Verdejo, in arte Monchi, nel ruolo di direttore sportivo. L’ex Siviglia, succeduto a Walter Sabatini e all’interregno di Frederic Massara, si è subito rimboccato le maniche concludendo in poche settimane diverse operazioni. Sopratutto in uscita: la Roma si è confermata società maestra nelle plusvalenze, cedendo tre giocatori (Salah al Liverpool, Rudiger al Chelsea e Paredes allo Zenit) per un totale di 100 milioni di euro esatti. Salutati anche l’esterno Federico Ricci, passato al Sassuolo e il terzino portoghese Mario Rui, che ha raggiunto a Napoli il suo ex allenatore Maurizio Sarri.

Novità anche in entrata e in particolare per la difesa, che in attesa di conoscere il destino di Manolas ha già accolto due rinforzi dal campionato olandese: il messicano Hector Moreno, che giocava nel PSV Eindhoven e il terzino Rick Karsdorp, ex Feyenoord. Quest’ultimo si è già operato al ginocchio destro per un intervento di pulizia, probabilmente sarà a disposizione per le quattro amichevoli in terra americana (dal 20 luglio in poi). A centrocampo è tornato Lorenzo Pellegrini, dopo la proficua esperienza al Sassuolo, mentre dal Lione è stato acquistato Maxime Gonalons che negli anni scorsi era stato spesso accostato alle squadre italiane.

Tra gli innesti rientra naturalmente anche l’allenatore, Eusebio Di Francesco che a Roma è stato campione d’Italia nel 2001, e che come allenatore ha portato il Sassuolo dalla Serie B all’Europa League, meritandosi il ritorno a Trigoria. Chiuso il secondo capitolo Spalletti, la Roma è quindi ripartita da una vecchia conoscenza e da un tecnico che nelle ultime stagioni ha saputo coniugare l’utile al dilettevole: a Di Francesco i giallorossi chiedono ora un altro salto di qualità per portare la squadra a vincere qualche titolo.

Nella prima amichevole dell’estate 2017 la Roma affronta il Pinzolo: la probabile formazione titolare vede in porta il brasiliano Alisson, e in difesa da destra a sinistra Bruno Peres, Gyomber, Juan Jesus e il senegalese Mustapha Seck. A centrocampo dovrebbero giocare Gerson, Gonalons e Frattesi, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere all’opera Keba Coly, Tumminello e Perotti. L’amichevole precampionato tra Roma e Pinzolo sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Roma Tv, visibile solo per gli abbonati al numero 213 di Sky: telecronaca dalle ore 17:00 di martedì 11 luglio 2017.

