DOUGLAS COSTA CALCIOMERCATO JUVENTUS, MAROTTA A MONACO: IL BRASILIANO ARRIVA QUESTA SERA? – E’ ormai in dirittura d’arrivo l’operazione di calciomercato di casa Juventus riguardante Douglas Costa. Come vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri, il club bianconero ha pigiato il piede sull’acceleratore nelle scorse ore, avvicinandosi moltissimo all’attaccante di proprietà del Bayern Monaco. Il club bavarese si dice pronto a cedere il giocatore e pare che i campioni d’Italia in carica siano riusciti a convincere la stessa società. Un’operazione caldissima, come confermato dalle parole di Giovanni Branchini, intermediario, e dal ceo dei tedesco, Karl-Heinz Rummenigge, e se ci fosse bisogno di un’altra conferma, la presenza dell’ad Beppe Marotta proprio in Baviera. Il dirigente juventino è volato in Germania, chiaro indizio che ormai siamo vicini alle battute conclusive di questa trattativa lampo. La Vecchia Signora, stando alle voci circolanti, avrebbe messo su piatto 6 milioni di euro per un prestito oneroso, con l’aggiunta di altri 40 al momento del riscatto.

Cifre quindi leggermente ridimensionate per eccesso rispetto a quelle circolanti ieri (10 + 30), ma l’offerta bianconera è comunque in linea con il reale valore dell’esterno della nazionale brasiliana. Bisognerà limare alcuni dettagli, su tutti, i tempi e le modalità di pagamento: una tranche unica nel 2018 oppure più tranche, metà la prossima estate e il resto nel 2019. C’è una bozza di accordo anche con il ragazzo, per cui è stata presentata un’offerta da 7 milioni di euro netti annui, un compenso addirittura superiore a quello percepito attualmente al Bayern (6 milioni). Se tutto andrà come previsto non è da escludere che Douglas Costa possa presentarsi a Torino già in serata con un volo privato. Del resto, come già detto, la trattativa è vivissima, e visto che la volontà di tutte le parti in gioco coincide, si potrà arrivare facilmente alla fumata bianca. Se l’ex Shakhtar non dovesse presentarsi oggi in Piemonte, si dovrebbe vedere tutt’al più domani mattina, per visite mediche di rito e poi la firma sul contratto.

