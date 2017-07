Hibernians-Salisburgo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Hibernians-Salisburgo, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA HIBERNIANS-SALISBURGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Hibernians-Salisburgo, martedì 11 luglio alle ore 20.30, sarà una delle sfide di andata del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. La massima competizione europea, dopo il primo turno con sole cinque partite, inizia a scaldare davvero i motori e presenta una serie di sfide che faranno da preludio al terzo turno, in cui entreranno in scena alcune delle squadre dei campionati top in attesa dei play off veri e propri.

I campioni di Malta affrontano i campioni d'Austria e sulla carta la sfida non dovrebbe riservare troppe sorprese. L'Hibernians però è già reduce da un turno preliminare in cui ha conseguito una brillante doppia vittoria contro i campioni dell'Estonia dell'Infonet. Dopo aver vinto due a zero in casa il match d'andata, un risultato che sicuramente ha garantito ai maltesi un buon margine di sicurezza, l'Hibernians è andato a sbancare anche Tallinn con una rete del brasiliano Jorginho nel finale, mettendo una croce sulla possibile rimonta degli estoni.

Il Salisburgo si sta preparando per la nuova Bundesliga austriaca e sta mettendo a punto la propria preparazione con alcune amichevoli: molto convincente la prestazione nell'ultimo test vinto con il punteggio di cinque a uno contro gli slovacchi del Dunajska Streda. Sicuramente all'Hibernians Ground di Paola la formazione del colosso Red Bull proverà a mettere le basi per raggiungere nella fase a gironi i 'cugini' del Lipsia, qualificati direttamente grazie al secondo posto nella scorsa Bundesliga tedesca.

Le probabili formazioni del match: l'Hibernians schiererà Hogg alle spalle dei due centrali di difesa, Da Gracia (Guinea Equatoriale) e Soares, brasiliano come il terzino destro Dias, mentre l'austriaco Kreuzriegler sarà l'esterno di fascia mancina. Kiristensen affiancherà il mediano brasiliano Lima in cabina di regia, Failla, Bezzina e l'altro austriaco Sahanek saranno invece schierati avanzati come incursori offensivi, davanti al centravanti, anche lui di passaporto brasiliano, Jorginho, come detto match winner nella trasferta di Tallinn.

Il Salisburgo risponderà con l'estremo difensore Stankovic tra i pali e una difesa a tre composta dal croato Caleta-Car, dal brasiliano Igor e da Ulmer. A centrocampo si muoveranno il ghanese Atanga, Farkas, il maliano Haidara, Leitgeb e il tedesco Yabo. In avanti, partirà titolare il tandem composto dall'israeliano Dabbur e dal coreano Hwang Hee-Chan.

4-2-3-1 confermato per l'allenatore maltese dell'Hibernians, Miller, che ha sicuramente convinto nel doppio confronto contro gli estoni dell'Infonet Tallinn. Va sottolineato infatti come raramente nella storia le squadre maltesi abbiano ottenuto risultati particolarmente brillanti nelle coppe europee, ma la formazione di Miller ha sicuramente iniziato col piede giusto la sua nuova avventura in campo continentale, e potrà contare su un assetto ben più collaudato rispetto a un Salisburgo che è ancora un canitere aperto, anche se la Bundesliga austriaca sarà uno dei primissimi campionati dell'Europa Occidentale ad iniziare la stagione agonistica 2017/18.

Per giunta il Salisburgo ha anche cambiato allenatore, passando dalla guida dello spagnolo Oscar Garcia a quella del tedesco Marco Rose. Scelte che potrebbero creare qualche grattacapo alla squadra che dovrebbe affrontare la trasferta maltese con il 3-5-2; intanto le quote stabilite da BetClic ci dicono che per la vittoria del Salisburgo siamo a 1,17 (segno 2) per il segno X del pareggio la quota è di 6,00 mentre è addirittura di 13,00 volte la somma giocata la posta sulla vittoria dell'Hibernians (segno 1)

Hibernians-Salisburgo, martedì 11 luglio alle ore 20.30, non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video via internet su canali visibili in Italia; per tutte le informazioni utili su questa partita del secondo turno preliminare di Champions League potete consultare il sito ufficiale della UEFA all'indirizzo www.uefa.com.

