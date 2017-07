Nemanja Matic, Chelsea - LaPresse

MATIC CALCIOMERCATO INTER: NUOVA IDEA A CENTROCAMPO, PERFETTO PER IL 4-2-3-1 – E’ Nemanja Matic il nome che sta animando le cronache di calciomercato di casa Inter, in queste ore. Stando a quanto sottolineato in particolare dal Corriere dello Sport, pare che il club nerazzurro sia pronto a presentare una proposta per il centrocampista mediano di proprietà del Chelsea. L’ex Benfica non rientra nei piani di mister Antonio Conte, che nel frattempo attende Bakayoko, e di conseguenza starebbe pensando di fare le valigie. L’Inter ci crede anche perché con un assegno da 40 milioni di euro si dovrebbe riuscire ad acquistare. Matic sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 che ha in mente Luciano Spalletti in vista della stagione 2017-2018. Il nazionale serbo andrebbe infatti a posizionarsi davanti alla difesa, a fianco del talentuoso Gagliardini, ed entrambi avranno il compito di tamponare le scorribande avversarie e nel contempo impostare l’azione. Continua a piacere Nainggolan, operazione troppo complicata però, e attenzione anche alle voci su N’Zonzi del Siviglia che non sembrano placarsi.

MATIC CALCIOMERCATO INTER: NUOVA IDEA A CENTROCAMPO, SERVONO 40 MILIONI – L’arrivo di Borja Valero è stato solo l’antipasto di quello che sarà il calciomercato estivo di casa Inter. Del resto negli ambienti nerazzurri lo si mormorava da tempo: sistemata la questione fair play finanziario, si iniziava a far sul serio, e così sta facendo Sabatini. I vertici di corso Vittorio Emanuele si stanno soffermando in particolare sul rinforzo del centrocampo, il reparto che Luciano Spalletti vorrebbe vedere maggiormente migliorato, soprattutto con giocatori di qualità. Ecco che quindi dopo l’arrivo dello spagnolo ex-Fiorentina, si innesterà la metà campo con un altro giocatore di livello, e l’indiscrezione dell’ultima ora vede come protagonista Nemanja Matic. Classe 1988, 29 anni da compiere il prossimo primo agosto, non ha bisogno di presentazioni, essendo un giocatore del Chelsea nonché punto fisso della nazionale serba. Il suo contratto è in scadenza fra due anni, precisamente al 30 giugno del 2019, e il suo valore reale si aggira attorno ai 35/40 milioni di euro.

Sarebbe proprio questa la cifra che l’Inter si dice disposta a mettere sul piatto per arrivare al ragazzo, pronto a lasciare lo Stamford Bridge. L’ex Benfica non sembra infatti rientrare nei piani di mister Antonio Conte e l’arrivo imminente di Bakayoko è un chiaro indizio. Matic sembrava destinato allo sbarco al Manchester United, lui che è un pupillo di José Mourinho, ma i Blues non intendono più rinforzare i Red Devils dopo la recente cessione di Lukaku, e di conseguenza gradirebbero cederlo altrove, meglio se oltre i confini britannici. Nemanja Matic è il classico mediano da piazzare davanti alla difesa. Fisico portentoso, ben 194 centimetri, il ragazzo è ottimo nel fare filtro, coprendo la retroguardia, e volendo può essere posizionato anche leggermente più avanzato, nel ruolo di regista/centrale di centrocampo. Oltre al Benfica, il 28enne di Sabac ha indossato anche le maglie del Vitesse, del Kosice, del Koulabara e infine del Jedinstvo, dove di fatto è nato. Le alternative principali rimangono i soliti Nainggolan e Vidal, ma per arrivare al primo non sarà semplice, mentre il secondo avrebbe delle remore nell’indossare la casacca nerazzurra, lui che ha giocato nella Juve fino a due stagioni fa.

