Rafa Nadal, Wimbledon 2017 - LaPresse

NADAL VIDEO, SALTO E CLAMOROSA TESTATA DEL TENNISTA SPAGNOLO PRIMA DELLA SFIDA CON MULLER – Clamoroso quanto comico episodio con protagonista Rafa Nadal. Il tennista spagnolo, impegnato nelle scorse ore a Wimbledon, è stato immortalato dalle telecamere nel tunnel che portava al campo da tennis in erba. La star iberica, dietro al lussemburghese Muller, per smaltire la tensione prima della discesa in campo ha tentato un salto: purtroppo per lui, si trovava al di sotto di una porta, quindi un soffitto più basso rispetto ai classici tre metri, e di conseguenza Nadal ha preso una testata tragicomica, quasi fantozziana. Un duro colpo quello dello spagnolo, e lo si capisce chiaramente dal forte rumore che lo stesso ha provocato. Rumore che ha fatto quindi voltare Muller, fino a quel momento di spalle, con quest’ultimo che si è rivolto a Nadal chiedendogli se fosse tutto ok: lui, con il sorriso sulla bocca di chi ha appena fatto una cavolata, ha replicato dicendo che fosse tutto a posto, anche se in realtà forse stava sentendo un male tremendo.

Tale piccolo incidente di percorso doveva servire quasi da presagio all’ex numero uno al mondo del tennis, visto che il match contro Muller si è concluso con la vittoria del tennista nordico. L’ottavo di finale fra i due è stato quasi storico, chiusosi dopo una maratona durata quasi cinque ore, precisamente 4 ore e 48 minuti. 6-3 6-4 3-6 4-6 15-13, il risultato finale in favore del lussemburghese, che tra l’altro aveva già battuto Nadal sull’erba londinese esattamente 12 anni fa, nel 2005. E pensare che il match si era messo subito in discesa per il maiorchino, che dopo un’ora e un quarto di gioco era già in vantaggio di due set a zero. Peccato però che con il terzo set è uscito Muller, che ha preso in mano il gioco pareggiando l’incontro nel quarto set, e ribaltando quindi l’ottavo di finale nel quinto e decisivo set. Impressionanti i numeri di Muller: 30 ace, l’80% dei punti con la prima, 95 vincenti, 52 gratuiti, 73 serve and volley ottenendo 52 punti e 83 discese a rete con 59 punti. Di seguito il video dell’ormai nota testata di Nadal.

© Riproduzione Riservata.