Partizan-Buducnost/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Partizan-Buducnost, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA PARTIZAN BELGRADO-BUDUCNOST: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA)

Partizan Belgrado-Buducnost, martedì 11 luglio alle ore 20.45, sarà un derby tra Serbia e Montenegro nel programma delle gare di andata del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. I padroni di casa partono con i favori del pronostico, essendo una formazione che spesso è riuscita negli ultimi anni a raggiungere la fase a gironi delle principali competizioni UEFA.

I montenegrini sono invece degli outsider senza una storia di particolare rilievo in europa. Il ranking delle squadre del Montenegro negli ultimi anni è migliorato tanto da dispensare le formazioni di club dalla disputa del primissimo turno preliminare di Champions. Per il Partizan Belgrado la scorsa stagione si è chiusa in maniera estremamente positiva fra i confini serbi, con il club che ha centrato la doppietta campionato-Coppa, precedendo di tre punti i rivali storici della Stella Rossa nella corsa allo Scudetto, per poi batterli anche nella finalissima della Coppa di Serbia.

Il Buducnost l'ha spuntata in un clamoroso finale di campionato in Montenegro, in cui la classifica avulsa ha premiato la formazione di Podgorica in un clamoroso arrivo a tre a quota cinquantasette punti con l'altra formazione cittadina, il Mladost, e con lo Zeta Golubovci. Scudetto portato a casa nonostante le sconfitte negli scontri diretti proprio contro lo Zeta e il Mladost alla terzultima e alla penultima giornata. E' bastato battere in casa nell'atto conclusivo del torneo lo Jedinstvo per portare a casa il titolo e la qualificazione in Champions League. Negli ultimi anni, il miglior risultato in Europa del Buducnost è stata la qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League nella stagione 2010/11.

Allo Stadion Partizan di Belgrado scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Kljajic in porta, Cirkovic, Miletic, Ostojic e Vulicevic in difesa, mentre a centrocampo ci sarà spazio nell'undici titolare per due montenegrini, Jankovic e Kosovic, due brasiliano, Leonardo e Luiz Everton, e per Mihajlovic. Djurdjevic sarà invece schierato nel ruolo di terminale offensivo come unica punta.

Risponderà il Buducnost con Milos Dragojevic in porta e una difesa a quattro composta da Danilo Markovic, Momcilo Raspopovic, Janko Simovic e Nikola Vukcevic. I tre titolari a centrocampo saranno Deni Hocko, Milan Vusurovic e Driton Camaj, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Radomir Djalovic, Darko Nikac e Goran Vujovic. Con il suo 4-3-3, l'allenatore del Buducnost, Vukovic, proverà a mettere in crisi il partizan guidato dal serbo Nikolic, che riproporrà un 4-5-1 'mascherato', che sa rendersi in realtà estremamente efficace in fase offensiva grazie al grande movimento sulle fasce.

Il Partizan spesso è stata una mina vagante nel quadro dei preliminari di Champions League, ma le formazioni serbe a volte sono state eliminate da club molto meno quotati. I montenegrini proveranno il colpaccio che resta comunque difficile sulla carta.

Le quote Snai che riguardano questa partita registrano un vantaggio netto per il Partizan Belgrado nei pronostici: siamo a 1,25 per la vittoria dei serbi contro il 10,25 per l'affermazione del Buducnost contrassegnata dal segno 2. Per il pareggio, segno X, la quota è di 5,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

Per il pubblico italiano non sarà possibile però seguire su nessun canale nazionale la diretta tv o la diretta streaming video via internet del match tra Partizan Belgrado e Buducnost: per tutte le informazioni utili sulla sfida di Champions League potete consultare le notizie che troverete sul sito ufficiale uefa.com.

© Riproduzione Riservata.