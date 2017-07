Probabili Formazioni / Milan Lugano: le ultime novità live (Amichevole)

Carlos Bacca (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LUGANO: LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE)- Prima uscita ufficiale per il Milan targato Montella della stagione: sarà un amichevole importante quella attesa oggi contro il Lugano per i rossoneri di cui ora andremo a vedere le probabili formazioni. Il match amichevole è atteso per le ore 19.00 in casa della formazione rossocrociata e sarà un’occasione unica per tanti tifosi di vedere come il tecnico riuscirà a mettere i campo i tanti colpi di calciomercato già arrivate a Milanello, prima della tournée estiva in Asia. Ricordiamo che la partita sarà visibile in diretta tv sia sul canale tematico Milan tv che sul profilo facebook offuscale della squadra: un’ampia copertura mediatica all’evento a favore di tutti i fan impazienti di seguire da vicino i rossoneri in questo primo banco prova La sfida senza dubbio sarà molto intensa: il Lugano è infatti una delle migliori formazioni della Super League, il massimo campionato rossocrociato e ha chiuso la precedente stagione 21016-2017 al terzo posto. Come detto saranno tanti i nomi nuovi attesi oggi in campo: il Milan in questa prima parte della stagione di calciomercato ha infatti messo a segno numerosi colpi, dei quali la maggior parte sono già a disposizione del tecnico rossonero da alcuni giorni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - E’ probabile che per questa prima uscita stagionale conto il Lugano Montella opti per il consolidato 4-3-3 ma non sarà impossibile che magari nella ripresa il tecnico voglia sperimentare nuove soluzione in base anche allo stato di forma e al lavoro preparatorio svolto in questi ultimi giorni con i nuovi arrivati. Tra i pali, in attesa dl rinnovo e del conseguente arrivo a Milanello di Gigio Donnarumma, ci sarà Storari e di fronte a lui non dovrebbe mancare la coppia di centrali con Musacchio Zapata: ai lati spazio invece a un ritrovato Abate (sempre tenuto però sotto controllo per il problema agli occhi) e Rodriguez. Davanti il ruolo di regia potrebbe venir affidato al capitano Montolivo che in questa occasione potrebbe venir accompagnato da Calhanoglu e Kessie ai lati ma con il primo probabilmente poi spostato nel corso del match. L’attacco sarà invece affidato ancora a una volta a Carlos Bacca: il colombiano è in cerca di una meta visto il prossimo affollamento che vi sarà nel ruolo, ma non esiterà certo a mettersi in mostra oggi. Con lui in davanti potremmo vedere Buonaventura e probabilmente anche Borini, nel caso il cui vincerà il ballottaggio con Niang.

PROBABILE FORMAZIONE LUGANO - Salvo clamorosi colpi di scena il tecnico del Lugano di Pierluigi Tami dovrebbe optare per la formazione titolare nell’ultima amichevole che è stata giocata appena 7 giorni fa contro il Lucerna con tanti possibili cambi dopo l’intervallo. Il tecnico del club rossocrociato quindi potrebbe preferire Da Costa tra i pali con davanti con davanti il duo di centrali Sulmoni e Golmeic, con invece Kovacic e Mihajlovic lasciato liberi sulle fasce. Di fronte a lui dovremo ancora vedere il capitano Sabbatino in cabina di regia e accompagnato in posizione di mezzala da Vecsei e Mariani, in campo anche nell’ultimo match ufficiale del club. Il tridente d’attacco per questa amichevole di lusso dovrebbe essere invece composto da Junior come punta centrale (ma in ballottaggio aperto con Said) e da Schappi e Arzouk al suoi lati.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Storari; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Calhanogli; Borini, Bacca, Bonaventura.

LUGANO (4-3-3): Da Costa; Kovacic, Sulmoni, Golemic, Mihajlovic; Vecsei, Sabbatini, Mariani; Schäppi, Junior, Marzouk.

